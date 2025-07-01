Карта боевых действий 1 июля 2025: поражен один пункт управления и артиллерийские средства РФ

Карта боевых действий за 1 июля 2025 позволяет ознакомиться с событиями на фронте в интерактивном режиме.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 КАБов. Кроме этого, произведено 5304 обстрела, в том числе 107 из РСЗО, и привлечено для поражения 3776 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Ольговское, Поддубное, Новополье Донецкой области; Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 17 атак россиян. РФ нанесла 18 авиационных ударов, сбросив 35 КАБов, и осуществила 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, ДоЛгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении Россия атаковала 19 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодца, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки.

На Северском направлении успешно остановлены четыре атаки противника в районах Григоровки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении совершено шесть атак в районах Торецка, Дылеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.

На Новопавловском направлении РФ совершила 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении отражены две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты однажды штурмовали позиции в районе Каменского.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 1 июля 2025 года составляют 970 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 144 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 1 июля

Карта боевых действий 1 июля 2025: поражен один пункт управления и артиллерийские средства РФ / 13 Фотографий

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