Карта боевых действий 1 июля 2025: поражен один пункт управления и артиллерийские средства РФ

Карта боевых действий за 1 июля 2025 позволяет ознакомиться с событиями на фронте в интерактивном режиме. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска и Новопавловки, а также на западе Запорожской области. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июля 2025 года Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 КАБов. Кроме этого, произведено 5304 обстрела, в том числе 107 из РСЗО, и привлечено для поражения 3776 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Ольговское, Поддубное, Новополье Донецкой области; Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 17 атак россиян. РФ нанесла 18 авиационных ударов, сбросив 35 КАБов, и осуществила 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, ДоЛгенького и в сторону Петро-Ивановки. На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового. На Лиманском направлении Россия атаковала 19 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодца, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки. На Северском направлении успешно остановлены четыре атаки противника в районах Григоровки и в сторону Звановки. На Краматорском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении совершено шесть атак в районах Торецка, Дылеевки и Яблоновки. На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово. Читать по теме FPV-ждуны на подъездах: россияне атакуют всем арсеналом оружия под Покровском На Покровском направлении учащаются атаки на мотоциклах. Штурмовики-камикадзе едут прямо на позиции ВСУ. На Новопавловском направлении РФ совершила 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. На Гуляйпольском направлении отражены две атаки противника в направлении Малиновки. На Ореховском направлении оккупанты однажды штурмовали позиции в районе Каменского. На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага по состоянию на 1 июля 2025 года составляют 970 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 144 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 1 июля Карта боевых действий 1 июля 2025: поражен один пункт управления и артиллерийские средства РФ / 13 Фотографий Ранее мы рассказывали, что россияне впервые применили новый дрон Черника по Харькову. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter