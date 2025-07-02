Карта боевых действий 2 июля 2025: россияне усиливают бои на Лиманском направлении

Карта боевых действий за 2 июля 2025 года – главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российское военное командование модернизирует российские полигоны, включив в них мотоциклетные трассы и, как сообщается, хочет закупить до 200 тыс. мотоциклов китайского производства для российских военных.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска. Российские войска продвинулись в районе Торецка и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 171 боевом столкновении в течение суток.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5681 обстрел, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кровное, Кондратовка Сумской области; Ольховатка, Зыбино Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боев с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Милового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленая Роща и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодцы, Нововодяне, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергеевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три бесполезных атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера бои не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, три боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 73 БпЛА, 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 2 июля

Карта боевых действий 2 июля 2025: россияне усиливают бои на Лиманском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

В июле Россия будет пытаться атаковать нас не только на поле боя, но и информационными вбросами. Читай, к чему следует готовиться, в материале.

Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

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