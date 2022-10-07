Розповіді

Не думав, що може боліти кінцівка, якої немає — боєць Фін і його історія боротьби та втрат

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 07 Жовтня 2022, 19:15
Дмитро Фінашин

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