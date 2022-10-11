352 млн за добу! Куди Притула та Стерненко витратять гроші, зібрані на помсту окупантам

Росіяни розраховували, що в українців буде паніка та ми захочемо здатися після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня. Натомість усього за добу ми зібрали кошти, щоб цих окупантів стало ще менше.

Організатори збору на помсту загарбникам Сергій Стерненко і Сергій Притула відзвітували, що з 10 по 11 жовтня вдалось назбирати 352 млн грн.

За ці кошти закуплять 50 дронів-камікадзе з наземними станціями на суму 100 млн грн.

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Це дасть змогу підготувати та оснастити новітнім озброєнням три групи військових, які ліквідовуватимуть загарбників зі ще більшою точністю.

Звісно, що решта суми піде також на винищення російських окупантів на території України, але що саме це буде, організатори не поспішають розповідати.

Буде дуже багато “хороших” росіян. Не зовсім живих російських окупантів, — говорить Сергій Стерненко.

Також Сергій Притула зазначив, що таке колосальне досягнення стало можливим завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло.

З такими людьми нас ніхто ніколи не переможе, — підсумував Сергій Притула.

Безперервно збирає кошти для українських захисників і фандрейзингова платформа UNITED24. Читай, як браслети з останньої партії металу Азовсталі допоможуть в обороні України.

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