352 млн за сутки! Куда Притула и Стерненко потратят деньги, собранные на месть оккупантам

Россияне рассчитывали, что у украинцев будет паника и мы захотим сдаться после массированного ракетного обстрела 10 октября. Но всего за сутки мы собрали средства, чтобы этих оккупантов стало еще меньше.

Организаторы сбора на месть захватчикам Сергей Стерненко и Сергей Притула отчитались, что с 10 по 11 октября удалось собрать 352 млн грн.

За эти средства закупят 50 дронов-камикадзе с наземными станциями на сумму 100 млн грн.

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Таким образом, удастся подготовить и оснастить новейшим вооружением три группы военных, которые будут ликвидировать захватчиков с еще большей точностью.

Конечно, остальная сумма пойдет также на уничтожение российских оккупантов на территории Украины, но что именно это будет, пока организаторы не спешат рассказывать.

Будет очень много “хороших” россиян. Не совсем живых российских оккупантов, — говорит Сергей Стерненко.

Также Сергей Притула отметил, что такое колоссальное достижение стало возможным благодаря тому, что украинцы умеют правильно трансформировать свою ярость в конструктивное русло.

С такими людьми нас никто никогда не победит, — подытожил Сергей Притула.

Постоянно собирает средства для украинских защитников и фандрейзинговая платформа UNITED24. Читай, как браслеты из последней партии металла Азовстали помогут в обороне Украины.

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