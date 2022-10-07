Пять граммов силы и несокрушимости! Браслеты из последней партии металла Азовстали — как купить

Пять граммов силы и несокрушимости. В столице представили браслеты из металла Азовстали. С последней довоенной партии. Смотри в нашем материале, на что пойдут деньги и как купить браслет из Азовстали.

Браслеты из металла Азовстали — куда пойдут деньги

Представляемые браслеты изготовлены из последней партии металла, выплавленного на Азовстале еще в свободном Мариуполе.

Большинство нашей бронетехники сделано из Азовстали. И даже сегодня новая техника, которая будет в Украине — это тоже сталь Азовстали. Она даже сегодня продолжает защищать нашу страну, — рассказывает гендиректор Метинвест Юрий Рыженков.

В каждом таком браслете, кроме пяти граммов металла Азовстали, еще и огромный символизм. Ведь именно этот завод стал крепостью при обороне Мариуполя и символом борьбы украинского народа за независимость.

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Это очень важно для меня! Это символ нашего народа, память о тех, кто отдал свою жизнь за Украину, — говорит футболист, тренер, амбассадор UNITED24 Андрей Шевченко.

Кроме браслетов, удалось создать буквы, которые вместе складываются в слова — верю в ВСУ.

И именно благодаря этому металлу сегодня украинская армия имеет возможность получить не только бронетехнику, но и мощные дроны.

На прибыль из продажи браслетов мы будем покупать дроны, помогать Вооруженным силам, беречь жизни наших бойцов, — говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как купить браслет из Азовстали

Купить браслет можно на сайте украинского ювелирного бренда Сова. Стоимость одного — 1500 грн.

Идея проекта — напомнить, что у нас есть герои, что они делают сейчас невозможное, и мы должны делать на том месте, на котором мы есть, чтобы приближать нашу победу.

Ранее мы рассказывали, как волонтеры из Луцка шьют для ВСУ тактические перчатки.

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