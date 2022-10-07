П’ять грамів сили та незламності! Браслети з останньої партії металу Азовсталі — як придбати

П’ять грамів сили та незламності. У столиці презентували браслети з металу Азовсталі. З останньої довоєнної партії. Дивись у нашому матеріалі, на що підуть гроші та як купити браслет з Азовсталі.

Браслети з металу Азовсталі — куди підуть гроші

Браслети, що презентують, зроблені з останньої партії металу, виплавленого на Азовсталі ще у вільному Маріуполі.

Більшість нашої бронетехніки зроблена з Азовсталі. І навіть сьогодні нова техніка, яка буде в Україні — це теж сталь Азовсталі. Вона навіть сьогодні продовжує захищати нашу країну, — розповідає гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

У кожному такому браслеті, крім п’яти грамів металу Азовсталі, ще й величезний символізм. Адже саме цей завод став фортецею при обороні Маріуполя і символом боротьби українського народу за незалежність.

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Це дуже важливо для мене! Це символ нашого народу, пам’ять про тих, хто віддав своє життя за Україну, — каже футболіст, тренер, амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко.

Окрім браслетів, вдалося створити літери, які разом складаються у слова — вірю в ЗСУ.

І саме завдяки цьому металу сьогодні українська армія має змогу отримати не лише бронетехніку, а ще й потужні дрони.

На прибуток з продажу браслетів ми будемо купувати дрони, допомагати Збройним силам, берегти життя наших бійців, — каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як купити браслет з Азовсталі

Купити браслет можна на сайті українського ювелірного бренду Сова. Вартість одного 1500 грн.

Ідея проекту — нагадати, що у нас є герої, що вони роблять зараз неможливе, і ми повинні робити на тому місці, на якому ми є, щоб наближати нашу перемогу.

Раніше ми розповідали, як волонтерки з Луцька шиють для ЗСУ тактичні рукавиці.

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