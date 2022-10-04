Старий одяг перетворюється на тактичні рукавиці: як волонтерки з Луцька шиють для ЗСУ

Понад тисячу пар тактичних рукавиць від початку повномасштабного вторгнення виготовили луцькі волонтери. Люди приносять їм шкіряні речі, з яких майстрині потім перешивають тактичні рукавиці. Стараються, щоб вироби були якісними та міцними. Усе передають нашим захисникам.

Тактичні рукавиці зі старих плащів

Майстрині з Луцька розповідають, що на кожну пару рукавиць виготовляють по 26 заготовок. Старі плащі, куртки та сумки отримують нове життя — з них шиють тактичні рукавиці для українських захисників.

Пані Тетяна взялася за пошиття рукавиць для військових з початку повномасштабної війни. Грошима допомогти в неї можливості не було, тож почала робити те, що вміє найкраще.

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Колеги вирізають заготовки, а Тетяна зшиває. На виготовлення однієї пари тактичних рукавиць йде близько години. Рукавиці військові зношують швидко. За місяць – два просять нові. Тому роботи в жінок багато.

До нас приїжджали німці, французи, американці дивитися, як ми шиємо. Були здивовані, бо в них таким би не займались, — розповідає волонтерка Тетяна Васильєва.

Цю партію рукавиць готують для волинської бригади на передову. Волонтерки запевняють: для такої роботи не шкодують ані сил, ані часу і працюватимуть аж до перемоги.

Раніше ми розповідали, як школярі в Запоріжжі назбирали гроші на дрони для ЗСУ.

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