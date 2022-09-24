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Просили не їжу та воду, а зателефонувати рідним! Волонтери про перші прохання мешканців звільненого Ізюма

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 24 Вересня 2022, 14:00

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Яка ситуація в Ізюмі 23.09.2022: як волонтери роздають допомогу

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