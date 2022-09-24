Просили не еду и воду, а позвонить родным! Волонтеры о первых просьбах жителей освобожденного Изюма

С продовольствием одними из первых на освободившуюся территорию Харьковской области поехали благотворители из Днепра. Волонтеры говорят: пришлось ехать по дорогам, усыпанным осколками и снарядами, где на пути к Изюму валялась разбитая российская техника и погибшие оккупанты.

Гуманитарные наборы, обессиленные голодом изюмцы, разбирали в считанные минуты. Просили людей вернуться снова с помощью.

Один из волонтеров Евгений Тузов вспоминает: местные были в шоке — давно к ним никто не приезжал.

— Они говорили, что к ним никто не приезжал около трех месяцев. Спрашивали, откуда мы, — рассказывает Евгений, добавляя, что примерно за десять минут разобрали около тонны гуманитарной помощи.

Мужчина сам из Мариуполя, выехал из города 16 марта. С того времени поселился в Днепре и развернул волонтерскую деятельность. В следующий раз планирует ехать к жителям Харьковской области не только с продовольствием, но и со стройматериалами.

Освобожденным из оккупации людям еще очень нужны и средства гигиены, зарядные устройства и фильтры для воды. Около 50 штук таких взял с собой волонтер и пастор одной из церквей Днепра Владимир Иванов. Он возглавляет капелланское движение в области и организовывает гуманитарную помощь для людей с начала агрессии России.

Он говорит: в прошлую пятницу приехали в центр Изюма тремя маленькими бусами. Несмотря на дождь и холод, к волонтерам собралась очередь из местных. Люди шли пешком, ехали на колясках и велосипедах. И прежде всего, говорит, просили позвонить. Связь кое-где пробивала.

Просили сначала не воды, а позвонить родителям, детям и сказать, что все хорошо. Звонили по очереди, — рассказывает Владимир.

Тогда волонтеры раздали изюмцам 750 пищевых наборов, люди просили привезти еще. Удалось даже доставить 150 наборов и в одно деоккупированное село в Луганской области. А детям еще и рюкзаки и канцтовары.

Волонтеры говорят: в Харьковской области разбиты дороги и невозможно привезти гуманитарку фурами, поэтому организуют в Славянске склад, из которого будут развозить помощь минивэнами.

Волонтерское движение в Украине — самое сильное. Раньше мы рассказывали, как украинские и польские волонтеры помогают в Харькове.

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