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Тут починаєш цінувати життя! Харківські волонтери про жахи війни, допомогу іноземних друзів та моральний дух харків’ян

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 16 Вересня 2022, 10:00
Тут починаєш цінувати життя! Харківські волонтери про жахи війни, допомогу іноземних друзів та моральний дух харків’ян

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