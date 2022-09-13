Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах

Українців хвилює те, в яких умовах живуть наші захисники на фронті. Тож військовий журналіст Олег Грицун відвідав бліндаж, у якому живуть військові на передовій. Дивись і ти.

Як живуть українські військові на передовій

Журналіст розповів, що українські військові застилають бліндажі сіном, адже так тепліше. Зверху на сіно кладуть спальні мішки і в них сплять.

Зараз ми перебуваємо на другій лінії фронту, допомагаємо, чим можемо, хлопцям з першої, готові до поставлених завдань, — розповідає український військовий.

Військові кажуть, що російські окупанти щоденно обстрілюють їхні позиції, а також ведуть розвідку за допомогою дронів.

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Наші хлопці, у разі виявлення ворога, одразу завдають вогневий удар. З радіоперехоплень знаємо, що окупанти мають важкі втрати.

Поруч із бліндажем у військових є запас води та продуктів.

Раніше ми розповідали, як Україна переломила хід війни на свою користь.

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