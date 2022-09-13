Люди

Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 13 Вересня 2022, 20:00

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