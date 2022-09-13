Стелят сено, чтобы было теплее — как живут украинские военные в блиндажах

Украинцев беспокоит, в каких условиях живут наши защитники на фронте. Военный журналист Олег Грицун посетил блиндаж, в котором живут военные на передовой. Смотри и ты.
Журналист рассказал, что украинские военные застилают блиндажи сеном, ведь так теплее. Сверху на сено кладут спальные мешки и в них спят.
Сейчас мы находимся на второй линии фронта, помогаем, чем можем, ребятам с первой, готовы к поставленным задачам, — рассказывает украинский военный.
Сейчас мы находимся на второй линии фронта, помогаем, чем можем, ребятам с первой, готовы к поставленным задачам, — рассказывает украинский военный.
Военные говорят, что российские оккупанты ежедневно обстреливают их позиции, а также ведут разведку с помощью дронов.
Наши ребята в случае обнаружения врага сразу наносят огневой удар. Из радиоперехватов мы знаем, что оккупанты несут тяжелые потери.
Наши ребята в случае обнаружения врага сразу наносят огневой удар. Из радиоперехватов мы знаем, что оккупанты несут тяжелые потери.
Рядом с блиндажом у военных есть запас воды и продуктов.
Ранее мы рассказывали, как Украина переломила ход войны в свою пользу.
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