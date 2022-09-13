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Стелят сено, чтобы было теплее — как живут украинские военные в блиндажах

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 13 сентября 2022, 20:00

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