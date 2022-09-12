“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян

Яскравим прикладом кмітливості та винахідливості на фронті стали бійці 113-ї обласної бригади Сил тероборони ЗСУ.

Наші хлопці не тільки вміють воювати, а й створювати власні зразки тяжкого озброєння! Завдяки різним запчастинам їм вдалося зібрати handmade-установку Град, яку назвали на честь на честь командира їхнього підрозділу — Бабайка.

Якщо назва установки може налякати хіба що маленьких діток, то ефективність саморобного Граду вже не на жарт лякає ворогів.

Завдяки простоті і мобільності, Бабайка за кілька хвилин залишає місце дислокації, оскільки, за правилами, війни туди обов’язково прилітає відповідь.

Зараз також дивляться

Воякам дуже зручно працювати із власним винаходом. У подальших планах бригади створення ще чотирьох саморобних Бабайок, які будуть кошмарити наших ворогів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок.