Україна

“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 13 Вересня 2022, 00:00

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