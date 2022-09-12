“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян

Яскравим прикладом кмітливості та винахідливості на фронті стали бійці 113-ї обласної бригади Сил тероборони ЗСУ.
Наші хлопці не тільки вміють воювати, а й створювати власні зразки тяжкого озброєння! Завдяки різним запчастинам їм вдалося зібрати handmade-установку Град, яку назвали на честь на честь командира їхнього підрозділу — Бабайка.
Якщо назва установки може налякати хіба що маленьких діток, то ефективність саморобного Граду вже не на жарт лякає ворогів.
Якщо назва установки може налякати хіба що маленьких діток, то ефективність саморобного Граду вже не на жарт лякає ворогів.
Завдяки простоті і мобільності, Бабайка за кілька хвилин залишає місце дислокації, оскільки, за правилами, війни туди обов’язково прилітає відповідь.
Воякам дуже зручно працювати із власним винаходом. У подальших планах бригади створення ще чотирьох саморобних Бабайок, які будуть кошмарити наших ворогів.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок.