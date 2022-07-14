Lifestyle

Рятували від війни: шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок

Оксана Михайлова Ольга Читайло 14 Липня 2022, 23:00

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Волонтери

Рятували від війни: шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок
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