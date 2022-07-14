Рятували від війни: шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок

Захоплює моральна міць українських волонтерів.

Волонтери Восток SOS евакують людей із Краматорська. Рятують тих, хто не зміг досі виїхати із гарячих точок, вони їздять щодня.

Бусами з-під обстрілів везуть на вокзал у Покровськ. Де чекає поїзд. Часто волонтерам доводиться людей буквально вмовляти.

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Вирішальним фактором майже завжди стає реальна загроза навіть не власному життю, а життю найрідніших.

У команді волонтерів шість українців та ще й іноземці. Один із них — американець Марк. До війни він у нашій країні ніколи не був.

Я побачив тут неймовірну красу. І водночас неймовірно жахливі речі. Я бачив бабусю, яка садила квіти біля дому, а дому вже не було, — каже Марк Попперт.

Усім волонтерами прикро, що не можуть доїхати до окупованого півдня через порушення всіх правил війни Росією.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію координаторки Оксани та волонтерського осередку Миколаєва.