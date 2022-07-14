Спасали от войны: шокирующие истории волонтеров, вывозивших людей из горячих точек

Захватывает моральная мощь украинских волонтеров.

Волонтеры Восток SOS эвакуируют людей из Краматорска. Спасают тех, кто не смог до сих пор уехать с горячих точек, они ездят каждый день.

Бусом из-под обстрелов везут на вокзал в Покровск. Где ждет поезд. Часто волонтерам приходится людей буквально уговаривать.

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Решающим фактором почти всегда становится реальная угроза даже не собственной жизни, а жизни родных.

В команде волонтеров шесть украинцев и иностранцы. Один из них – американец Марк. До войны он в нашей стране никогда не был.

Я увидел здесь невероятную красоту. И в то же время невероятно ужасные вещи. Я видел бабушку, сажавшую цветы у дома, а дома уже не было, — говорит Марк Попперт.

Всем волонтерам досадно, что они не могут доехать до оккупированного юга из-за нарушения всех правил войны Россией.

Напомним, что ранее мы рассказывали историю координатора Оксаны и волонтерского центра в Николаеве.