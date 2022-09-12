Украина

“Бабайка” от ВСУ — как самодельная установка украинских военных уничтожает россиян

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 13 сентября 2022, 00:00

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