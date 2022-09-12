“Бабайка” от ВСУ — как самодельная установка украинских военных уничтожает россиян

Ярким примером смекалки и изобретательности на фронте стали бойцы 113-й областной бригады Сил терробороны ВСУ.

Наши ребята не только умеют сражаться, но и создавать собственные образцы тяжелого вооружения! Благодаря разным запчастям им удалось собрать handmade установку Град, которую назвали в честь в честь командира их подразделения — Бабайка.

Если название установки может напугать разве что маленьких деток, то эффективность самодельного Града уже не на шутку пугает врагов.

Благодаря простоте и мобильности, Бабайка через несколько минут покидает место дислокации, поскольку, по правилам войны, туда обязательно прилетает ответ.

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Воинам очень удобно работать с собственным изобретением. В дальнейших планах бригады создание еще четырех самодельных Бабаек, которые будут кошмарить наших врагов.

Напомним, что ранее мы рассказывали о шокирующих историях волонтеров, которые вывозили людей из горячих точек.