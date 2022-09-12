“Бабайка” от ВСУ — как самодельная установка украинских военных уничтожает россиян

Ярким примером смекалки и изобретательности на фронте стали бойцы 113-й областной бригады Сил терробороны ВСУ.
Наши ребята не только умеют сражаться, но и создавать собственные образцы тяжелого вооружения! Благодаря разным запчастям им удалось собрать handmade установку Град, которую назвали в честь в честь командира их подразделения — Бабайка.
Если название установки может напугать разве что маленьких деток, то эффективность самодельного Града уже не на шутку пугает врагов.
Если название установки может напугать разве что маленьких деток, то эффективность самодельного Града уже не на шутку пугает врагов.
Благодаря простоте и мобильности, Бабайка через несколько минут покидает место дислокации, поскольку, по правилам войны, туда обязательно прилетает ответ.
Воинам очень удобно работать с собственным изобретением. В дальнейших планах бригады создание еще четырех самодельных Бабаек, которые будут кошмарить наших врагов.
Напомним, что ранее мы рассказывали о шокирующих историях волонтеров, которые вывозили людей из горячих точек.