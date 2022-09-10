Люди

Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 10 Вересня 2022, 13:30

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