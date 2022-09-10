Спаслись сами, а теперь помогают другим — история несокрушимой семьи волонтеров из Донбасса

С начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашего государства люди начали массово выезжать из прифронтовых и оккупированных регионов в более безопасные. Одним из таких приютов стала Одесса.

По состоянию на сентябрь там зарегистрировано более 40 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые были вынуждены покинуть все и начинать жизнь сначала на новом месте.

Анастасия Подгорная и сама несколько месяцев назад с мужем и 9-летней дочерью выбиралась из Бахмута в Донецкой области. Четыре месяца семья жила под постоянными обстрелами.

Сейчас также смотрят

Последней каплей стала ракета, попавшая недалеко от их дома. Собирались спешно, так что с собой взяли только документы и минимум вещей. В Одессу добирались два дня.

В Бахмуте до сих пор остаются родители и бабушка Анастасии. Каждый день женщина звонит им, чтобы узнать, все ли хорошо, и слышит в трубке, как разрываются вражеские снаряды. Там у людей нет ни света, ни газа, ни воды.

В настоящее время переселенка вместе с мужем Александром работают в Одесском волонтерском центре. Они помогают с оформлением документов и оказывают гуманитарную помощь. Говорят, это способ отблагодарить тех, кто когда-то поддержал их.

Украинцы находят разнообразные способы помогать друг другу и дарить хорошее настроение даже в лихие времена. Смотри, как бьюти-волонтеры поддерживают переселенцев и возвращают им уверенность в себе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!