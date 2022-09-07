Люди

Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 07 Вересня 2022, 22:00

Більше відео
0:01:54
Президент ФК Рух Григорій Козловський допомагає фонду Трибуна Героїв
Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв
0:04:32
Область героїв — фільм про окупацію Київщини
Щоб зняти, прожили це знову — чим вражатиме фільм про окупацію Київщини Область героїв
0:31:33
Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті
Це талісман, який оберігають: як насправді чоловіки ставляться до жінок в армії
0:04:28
Б'юті-волонтери
Б’юті-волонтери: як гуру індустрії краси підтримують людей, які пережили окупацію
Дивитись більше

Останні відео
0:21:20
Місія на Місяць Artemis 1: що це таке та чому виникла

Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1
0:14:01
Волонтери-герої
Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті
0:07:46
Що таке ботоферми Кремля та як вони працюють
Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх
0:01:54
Президент ФК Рух Григорій Козловський допомагає фонду Трибуна Героїв
Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв
0:03:30
Донеччина
Вистояла століття, а російської навали не витримала! Знищення гімназії на Донеччині
0:04:32
Область героїв — фільм про окупацію Київщини
Щоб зняти, прожили це знову — чим вражатиме фільм про окупацію Київщини Область героїв
Коли закінчиться війна: Данилов про те, скільки триватиме війна в Україні
Це не будуть роки! Данілов про те, коли закінчиться війна та що буде з Росією
0:03:37
Ремонт дитячої реанімації в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології
Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина
0:03:26
Ракетний обстріл Харкова — 6 вересня 2022
Обстріли і вдень, і вночі — як харків’яни рятуються від “прильотів”
0:04:33
Допомога маріупольцям
Посміхається і каже “Зі звільненням!” Маріупольці згадують, як зароджувалась їхня ненависть до росіян
Більше відео
Місія на Місяць Artemis 1: що це таке та чому виникла
Читати далі
Людина знову повернеться на Місяць, і українці також беруть у цьому участь! Розповідаємо про нову космічну місію Artemis 1
Що таке ботоферми Кремля та як вони працюють
Читати далі
Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь