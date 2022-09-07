Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті

Починали з однієї коробочки.

Тата Кеплер та Наталія Лелюх — між цими двома українками сміливо можна ставити дефіс, бо нині на волонтерському фронті вони усе роблять пліч-о-пліч.

До 24 лютого Тата була успішною менеджеркою столичних барів, а ще відомою волонтеркою, яка допомагала армії усі вісім років війни.

Наталія — одна з найзатребуваніших у столиці гінекологинь, медична блогерка з численною аудиторією.

У мене було інтерв’ю у 2014, де я казала, що роблю це заради себе. Нічого не змінилось. Тому, що я з ним добре сплю, — пояснює Тата.

Окрім ліків, військовим допомагають тактичною медициною і спорядженням, цивільним — препаратами першої необхідності. Тата шукає ресурси та організовує процес. Наталя — за фармацевта і терапевта для нужденних.

Б’юті-волонтери чи нові герої? Як люди допомагають іншим оговтатися після окупації — дивись у Вікнах.