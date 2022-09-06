Розповіді

Світ українських супергероїв: маленький Андрій створив колекцію фігурок, щоб задонатити на ЗСУ

Ірина Цимбал 06 Вересня 2022, 09:00
андрій Коваленко

Більше новин
Колагенові добавки - що це та наскільки вони ефективні
Колаген: панацея від усіх хвороб чи модний тренд? Лікарка-ревматолог про ефективність біодобавок
Корисні властивості гречки
В чому суперсила гречки? Нутриціолог про корисні властивості цієї крупи
Як наважитись покинути зону бойових дій - поради психологині
Загину, але домівку не покину — чому люди не наважуються виїхати з гарячих точок та чи варто їх переконувати
Фури на кордоні
Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею
Дивитись більше

Матеріали по темі

Колагенові добавки - що це та наскільки вони ефективні
Колаген: панацея від усіх хвороб чи модний тренд? Лікарка-ревматолог про ефективність біодобавок
Як наважитись покинути зону бойових дій - поради психологині
Загину, але домівку не покину — чому люди не наважуються виїхати з гарячих точок та чи варто їх переконувати
Фури на кордоні
Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:02:49
Фури на кордоні

Стоять у заторах днями і тижнями! Хто винен у колапсі на кордоні з Польщею
0:03:23
Шольц і Шмигаль
Дочекались? Німеччина розблокувала фінансову допомогу від ЄС і обіцяє збільшити постачання Леопардів
карта бойових дій 6 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 6 вересня
0:03:34
Бандеромобіль
Сталеві пташечки для фронту — як виготовляють бандеромобілі, що несуть смерть ворогам
повістки
Отримайте, розпишіться: вечірка в Києві закінчилася у воєнкоматі
0:02:36
Світ українських супергероїв: маленький Андрій створив колекцію фігурок, щоб задонатити на ЗСУ
Модульні укриття, які рятують життя військових та цивільних — розробка дніпровських архітекторів
0:03:02
Ситуація в Нікополі — як живе місто під щоденними обстрілами
Бояться не ЗАЕС, а росіян! Нікопольці про життя під ворожими обстрілами
0:05:51
Воєнні злочинці РФ — все про новий додаток
Щоб упіймати та покарати винного — новий застосунок, який фіксує злочини окупантів
0:02:29
Яка ситуація у Слов’янську 5 вересня: наслідки обстрілів міста
Навмисно знищують усе живе та залишають руїни! Наслідки постійних обстрілів Слов’янська
0:03:50
Обстріл Харківщини фосфорними боєприпасами: наслідки обстрілів
Жорстокий масований обстріл фосфорними боєприпасами: репортаж із постраждалої Харківщини
Більше відео
Історія бойової медикині Лідії про службу на фронті
Читати далі
Показати своїм прикладом, як треба служити. Історія бойової медикині Пілюлі, яка не вагалася у рішенні йти воювати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь