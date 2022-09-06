Світ українських супергероїв: маленький Андрій створив колекцію фігурок, щоб задонатити на ЗСУ

Бути корисними зараз прагнуть не лише дорослі. Багато дітлахів докладають чималих зусиль, щоб допомогти нашій країні й наблизити перемогу.

Одним із таких малюків, які вміють робити великі справи й допомагати воїнам, є дев’ятирічний черкащанин Андрій Коваленко.

Після повномасштабного вторгнення він разом з мамою виїхав до Литви й одразу почав шукати, чим може бути корисним своїй країні, аж доки не згадав, що вміє ліпити.

Нові супергерої українських дітей

Мама з сином купили жовто-блакитний пластилін, і юний Андрійко почав ліпити українських супергероїв. Супергерої українських дітлахів — тепер звичайні люди, які допомагають і рятують життя.

Свої фігурки юний митець назвав дюскотиками. Назва походить від його імені, яким хлопця між собою називають батьки — Дюс.

Створюючи персонажів, маленький Андрійко надихається історіями наших героїв та волонтерів. Так уже з’явилися зо 20 персонажів, і щодня колекцію поповнюють нові герої.

Спочатку хлопчик робив серця та прапори, а згодом із розповідей ЗМІ дедалі більше дізнавався про українських героїв. Так з’явився Привид Києва, тракторні війська, воїн Гепало, пес Патрон та багато інших.

На таку колекцію щодня приходять замовлення з різних країн світу. Відтак за допомогою маленьких фігурок хлопцю з великим серцем вдалося зібрати вже понад 2 тис. євро. Гроші родина витрачає на потреби армії.

На ярмарку в литовському місті Каунасі та на Дні Європи у Вільнюсі маленький Дюс із мамою розповідали литовцям історії кожного жовто-блакитного персонажа.

Мама Андрія підтримала та допомогла сину в його починанні, адже розуміла, наскільки важливо мати щось, що б тримало фокус на Україні, окрім новин.

Однодумці родини настільки захопилися фігурками, що вирішили розробляти настільну гру та комікс із всесвітом українських супергероїв Дюса. На втілення настільної гри вже навіть отримали грант.

Вік не грає ролі, коли йдеться про велике серце. Багато наших дітей допомагають ЗСУ, однак допомагати не перестають і найстарші. Не пропусти благодійний похід 95-річної блогерки, яка збиратиме на ЗСУ.

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