Мир украинских супергероев: маленький Андрей создал коллекцию фигурок, чтобы задонатить на ВСУ

Быть полезными сейчас стремятся не только взрослые. Многие дети прилагают немалые усилия, чтобы помочь нашей стране и приблизить победу.

Одним из таких ребят, которые умеют делать большие дела и помогать воинам, является девятилетний житель города Черкассы Андрей Коваленко.

После полномасштабного вторжения он вместе с мамой выехал в Литву и сразу начал искать, чем может быть полезен своей стране, пока не вспомнил, что умеет лепить.

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Новые супергерои украинских детей

Мама с сыном купили желто-голубой пластилин, и юный Андрюша начал лепить украинских супергероев. Герои украинских детей — теперь обычные люди, которые помогают и спасают жизни.

Свои фигурки юный художник назвал дюскотиками. Название происходит от его имени, которым парня между собой называют родители — Дюс.

Для создания персонажей маленький Андрюша вдохновляется историями наших героев и волонтеров. Таким образом уже появились около 20 персонажей, и ежедневно коллекцию пополняют новые герои.

Сначала мальчик делал сердца и флаги, а потом из рассказов СМИ все больше узнавал об украинских героях. Впоследствии появился Призрак Киева, тракторные войска, воин Гепало, пес Патрон и многие другие.

На такую ​​коллекцию каждый день приходят заказы из разных стран мира. С помощью маленьких фигурок парню с большим сердцем удалось собрать уже более 2 тыс. евро. Деньги семья тратит на нужды армии.

На ярмарке в литовском городе Каунасе и на Дне Европы в Вильнюсе маленький Дюс с мамой рассказывали литовцам истории каждого желто-голубого персонажа.

Мама Андрея поддержала и помогла сыну в его начинании, ведь понимала, насколько важно иметь что-то, что держало бы фокус на Украине, кроме новостей.

Единомышленники семьи так увлеклись фигурками, что решили разрабатывать настольную игру и комикс со вселенной украинских супергероев Дюса. На воплощение уже даже получили грант.

Возраст не играет роли, когда речь идет о большом сердце. Многие наши дети помогают ВСУ, однако помогать не перестают и самые старшие. Не пропусти благотворительный поход 95-летней блогерши, которая будет собирать на ВСУ.

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