Рассказы

Помощь от самых старших: 95-летняя блогерша отправляется в благотворительный поход для сбора средств на ВСУ

Виктория Мельник, редактор сайта 04 сентября 2022, 14:00
Самый старый блогер мира Анна Кусяк
Фото: Instagram

Больше новостей
топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Взгляни на свою жизнь под углом оптимизма: топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов
Как не бояться заводить новые отношения
Как начать новые отношения после расставания: советы, которые тебе стоит попробовать
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации
Евакуаційні потяги з Криму - як кримчанам виїхати з півострова
Хлопки в Крыму? Спасай семью! Укрзалізниця запускает эвакуационные рейсы для крымчан
Смотреть больше

Материалы по теме

Історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата
Когда надежды не оставалось, помогла детская мечта: история пятилетнего мальчика, который спас своего отца
Лариса Березенко
Делает маскировочные сетки между тренировками: как чемпионка мира по боксу стоит на страже страны
Богдан Дронов
Живым он видел ад: история Героя Украины комбата Богдана Дронова, не отдавшего врагу родной земли
Арей
Еще ребенком видел, как россияне грабят и убивают. История украинского воина родом из Донецка

Видео
Коли почнеться опалювальний сезон в Україні

В ожидании чуда, победы и тепла в квартире: когда начнется отопительный сезон в Украине
0:03:15
Снайперка з позивним Пташка наводить жах на росіян
Когда пришли оккупанты, у меня даже не ёкнуло сердце — как снайпер Птичка наводит ужас на русских
Ірина Верещук
Это статья Уголовного кодекса! Верещук напомнила об ответственности за участие в псевдореферендуме
0:06:14
як українська економіка справляється з наслідками війни
Несмотря на инфляцию, украинцы перевыполнили план сбора налогов: как экономика справляется с последствиями войны
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 4 сентября
0:03:08
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Боятся не звуков канонады, а ядерной катастрофы: как живут люди, видящие ежедневные обстрелы ЗАЭС своими глазами
0:02:15
Дніпровські медики
Раненые, но непокоренные: днепровские медики возвращают к жизни бойцов с фронта
0:02:35
Лариса Березенко
Делает маскировочные сетки между тренировками: как чемпионка мира по боксу стоит на страже страны
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается. Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Укрепляют третью линию обороны — как металлурги помогают ВСУ окапываться вокруг Запорожья
Больше видео
Історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата
Читать дальше
Когда надежды не оставалось, помогла детская мечта: история пятилетнего мальчика, который спас своего отца

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь