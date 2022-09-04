Помощь от самых старших: 95-летняя блогерша отправляется в благотворительный поход для сбора средств на ВСУ

Наш народ не одолеть! Особенно с такой идейной и сильной поддержкой всего мира. В Великобритании 95-летняя женщина планирует отправиться в благотворительный поход в рамках инициативы по сбору средств на тактические аптечки для бойцов Вооруженных Сил Украины.

Об этом Анна Кусяк заявила в своем Instagram, где активно ведет страницу и считается самым старым блогером в мире.

С чего все началось

На самом деле Анна не просто так помогает Украине. Она — полячка по происхождению — годы своего детства и юности провела в Снятине, городке Ивано-Франковской области. В детстве Анна свободно общалась на украинском языке.

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Женщина пережила Вторую мировую войну и знает, что сейчас каждый день приходится терпеть украинскому народу.

Мы должны остановить ужасы, которые происходят сейчас в Украине, нельзя оставаться равнодушными, — считает Анна.

Анна Кусяк решила помочь Украине: она объявила благотворительный сбор на закупку тактических аптечек для военных ВСУ.

Пока будет продолжаться сбор средств, 95-летняя женщина, которая передвигается на ходунках, отправится в пеший поход на 95 километров.

О своих достижениях и пройденных километрах блогер отчитывается в своем Instagram.

Люди, которые помнят войну с нацизмом, понимают, как важно сейчас защищать Украину. Мужчина из Сумской области продал собственную квартиру, чтобы помочь ВСУ! Поэтому, глядя на такие истории, понимаешь — эту страну не одолеть.

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