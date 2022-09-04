Допомога від найстарших: 95-річна блогерка вирушає у благодійний похід для збору коштів на ЗСУ

Наш народ не подолати! Особливо — з такою ідейною та сильною підтримкою всього світу. У Великій Британії 95-річна жінка планує вирушити у благодійний похід в рамках ініціативи збору коштів на тактичні аптечки для бійців Збройних Сил України.

Про це Анна Кусяк заявила у своєму Instagram, де активно веде сторінку та вважається найстаршою блогеркою у світі.

З чого все почалося

Насправді пані Анна не просто так допомагає Україні. Вона — полячка за походженням — роки свого дитинства та юності провела в Снятині, містечку Івано-Франківської області. В дитинстві Анна вільно спілкувалася українською мовою.

Жінка пережила Другу світові війну і знає, що зараз щодня доводиться терпіти українському народові.

Ми повинні зупинити жахіття, які відбуваються зараз в Україні, не можна лишатися байдужими, — вважає Анна.

Тож Анна Кусяк вирішила допомогти Україні: вона оголосила благодійний збір на закупівлю тактичних аптечок для військових ЗСУ.

Доки буде тривати збір коштів, 95 річна жінка, яка пересувається на ходунках, вирушить у піший похід на 95 кілометрів.

Про свої досягнення та пройдені кілометри блогерка звітує у своєму Instagram.

Люди, котрі пам’ятають війну з нацизмом, розуміють, як важливо нині боронити Україну. Чоловік із Сумщини продав власну квартиру аби допомогти ЗСУ! Тож дивлячись на такі історії, розумієш — цю країну не здолати.

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