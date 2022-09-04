Розповіді

Допомога від найстарших: 95-річна блогерка вирушає у благодійний похід для збору коштів на ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 14:00
Найстарша блогерка у світі Анна Кусяк
Фото: Instagram

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