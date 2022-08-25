Від тегів у Twitter до контролю органів місцевої влади: 24 способи підтримати Україну під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Серпня 2022, 19:00
24 способи підтримати Україну - як бути корисним під час війни
Фото: Pexels, Unsplash

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