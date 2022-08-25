Від тегів у Twitter до контролю органів місцевої влади: 24 способи підтримати Україну під час війни

Українці відрізняються від інших націй своєю ініціативністю. Вони не чекають, допоки їм “згори” прийдуть вказівки, а самі об’єднуються та роблять потужні речі для своєї країни.
Керівниця комунікацій ініціативи Transparency International Ukraine Олеся Коваль поділилася з виданням УП. Життя 24 способами, як підтримати Україну під час війни.
Львівський Оборонний Кластер виготовляє безкоштовні бронежилети для українців. Читай, як працюють волонтери та як їх можна підтримати.
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