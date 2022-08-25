Від тегів у Twitter до контролю органів місцевої влади: 24 способи підтримати Україну під час війни

Українці відрізняються від інших націй своєю ініціативністю. Вони не чекають, допоки їм “згори” прийдуть вказівки, а самі об’єднуються та роблять потужні речі для своєї країни.

Керівниця комунікацій ініціативи Transparency International Ukraine Олеся Коваль поділилася з виданням УП. Життя 24 способами, як підтримати Україну під час війни.

Підготуватись до зими (читай, як підготувати приватний будинок та квартиру до холодів).

Стати IT-воїном незалежно від того, чи ти професіонал, чи новачок (приєднатись можна за посиланням).

Поширювати правду в Instagram, Facebook, TikTok.

Тегати іноземних посадовців та медіа у своїх твітах про ситуацію в Україні.

Поширювати українську культуру за кордоном (у цьому допоможуть безкоштовні мультимовні онлайн-курси від EdEra та відео й книги від Ukraїner ).

та відео й книги від ). Виходити на мирні мітинги.

Виводити свій бізнес на міжнародний ринок (дізнайся корисні поради від порталу Дія.Бізнес та Укрпошти).

Пройти курси першої домедичної допомоги.

Учитись, учитись і ще раз учитись (запишись на онлайн-курси на платформах Prometheus, EdEra, Coursera, читай книги, відвідуй пізнавальні вебінари тощо).

Займатися спортом та дбати про своє здоров’я.

Повідомляти про корупцію (читай інструкцію, як це зробити).

Цікавитись у Prozzoro, чи чесно проводять тендери у твоїй громаді (у разі виявлення порушень повідомити DOZZORO).

Львівський Оборонний Кластер виготовляє безкоштовні бронежилети для українців. Читай, як працюють волонтери та як їх можна підтримати.

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