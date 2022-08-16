Хочу дати родинне тепло, але не знаю, як це працює. Як оформити опікунство під час війни

Війна забирає надто багато в кожного з нас. Хтось втрачає найцінніше — сім’ю. Якщо ти хочеш стати опікуном для дитини чи літньої людини та подарувати їй родинне тепло, Вікна діляться, як оформити опікунство під час війни.
Перше, що ти маєш знати перед оформленням, — дитина або той, над ким хочеш взяти опікунство чи піклування, має бути в статусі людей, позбавлених піклування чи опіки.
Щоб оформити опікунство над дитиною, необхідно пройти спеціальне навчання та зібрати перелік документів.
Опіка та піклування встановлюються тоді, коли дії батьків шкодять дитині, загрожують життю та здоров’ю. У зв’язку з війною опіка та піклування може встановлюватись над дітьми, батьки яких зникли безвісти.
Щоб оформити опікунство, ти маєш звернутись до органів опіки та піклування за своїм місцем проживання або місцем проживання дитини (літньої людини).
Там потрібно подати заяву і пакет необхідних документів, після чого буде ухвалене рішення про встановлення опіки. Термін розгляду документів — один місяць.
Для подання заяви в органи опіки тобі знадобиться такий перелік документів:
Усиновити дитину або взяти її на опікунство можуть:
Важливо: під час влаштування дитини враховується вік охочих, адже дитина має досягти повноліття до того, як її батьки чи опікуни стануть пенсійного віку.
Під час воєнного стану в Україні діє спрощена система встановлення опіки чи патронату над дітьми. Діти, місцезнаходження батьків яких невідоме, можуть бути тимчасово влаштовані в родини.
Усиновити можна лише одну дитину-сироту, а також дитину, позбавлену піклування.
В Офісі президента розробили пам’ятку для тих, хто хоче тимчасово прихистити дитину.
Сам бюрократичний процес займає місяць. Але на підготовку документів, проходження навчання з опіки та піклування, постановку на облік кандидатів в усиновлювачі та огляд житлових умов потрібно більше часу.
Для того щоб оформити опіку над дорослою людиною, вона має бути визнана недієздатною. Це рішення ухвалюється на основі заяви родича після перевірки психіатричним закладом.
У разі якщо людина не може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, вона визнається недієздатною. Над нею можна оформити опіку.
Опікуном чи піклувальником може бути фізична особа з повною дієздатністю. Для цього потрібна письмова заява та медичні висновки про опікуна та підопічного.
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