Хочу дати родинне тепло, але не знаю, як це працює. Як оформити опікунство під час війни

Війна забирає надто багато в кожного з нас. Хтось втрачає найцінніше — сім’ю. Якщо ти хочеш стати опікуном для дитини чи літньої людини та подарувати їй родинне тепло, Вікна діляться, як оформити опікунство під час війни.

Як оформити опікунство

Перше, що ти маєш знати перед оформленням, — дитина або той, над ким хочеш взяти опікунство чи піклування, має бути в статусі людей, позбавлених піклування чи опіки.

Щоб оформити опікунство над дитиною, необхідно пройти спеціальне навчання та зібрати перелік документів.

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Опіка та піклування встановлюються тоді, коли дії батьків шкодять дитині, загрожують життю та здоров’ю. У зв’язку з війною опіка та піклування може встановлюватись над дітьми, батьки яких зникли безвісти.

Куди звертатись для оформлення опікунства

Щоб оформити опікунство, ти маєш звернутись до органів опіки та піклування за своїм місцем проживання або місцем проживання дитини (літньої людини).

Там потрібно подати заяву і пакет необхідних документів, після чого буде ухвалене рішення про встановлення опіки. Термін розгляду документів — один місяць.

Документи для опікунства

Для подання заяви в органи опіки тобі знадобиться такий перелік документів:

Заява від подружжя (спільна, підписана обома). Якщо це заява на опіку, а не всиновлення, то вона має містити підписи і тих людей, хто відмовляється від опіки над дитиною. Довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку. Право власності на житло, в якому проживатиме дитина, або інший документ, що підтверджує користування житловим приміщенням. Для осіб, які перебувають у шлюбі, копія свідоцтва про шлюб. Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також рекомендація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних. Копія паспорта. Висновки про стан здоров’я подружжя. Довідки від нарколога та психіатра для осіб, які проживають із заявниками. Довідка про відсутність (або наявність) судимостей. Письмова згода від повнолітніх членів родини, які проживають разом, про взяття дитини-сироти на опіку, піклування тощо. Згода має бути засвідчена нотаріально або написана особисто перед посадовою особою, яка приймає документи.

Хто може стати опікуном

Усиновити дитину або взяти її на опікунство можуть:

Дієздатні та працездатні особи, які перебувають у шлюбі. Окрема працездатна і дієздатна особа, яка не перебуває в шлюбі. Родич дитини.

Важливо: під час влаштування дитини враховується вік охочих, адже дитина має досягти повноліття до того, як її батьки чи опікуни стануть пенсійного віку.

Чи можна оформити опікунство під час війни

Під час воєнного стану в Україні діє спрощена система встановлення опіки чи патронату над дітьми. Діти, місцезнаходження батьків яких невідоме, можуть бути тимчасово влаштовані в родини.

Усиновити можна лише одну дитину-сироту, а також дитину, позбавлену піклування.

В Офісі президента розробили пам’ятку для тих, хто хоче тимчасово прихистити дитину.

Скільки часу займає оформлення опікунства

Сам бюрократичний процес займає місяць. Але на підготовку документів, проходження навчання з опіки та піклування, постановку на облік кандидатів в усиновлювачі та огляд житлових умов потрібно більше часу.

Як оформити опіку над дорослим та людиною з інвалідністю

Для того щоб оформити опіку над дорослою людиною, вона має бути визнана недієздатною. Це рішення ухвалюється на основі заяви родича після перевірки психіатричним закладом.

У разі якщо людина не може самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, вона визнається недієздатною. Над нею можна оформити опіку.

Опікуном чи піклувальником може бути фізична особа з повною дієздатністю. Для цього потрібна письмова заява та медичні висновки про опікуна та підопічного.

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