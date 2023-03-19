Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів

Багато людей похилого віку не можуть впоратися з доглядом за собою через стан здоров’я. У таких випадках рідні або знайомі, які хочуть допомогти пенсіонеру(-ці), встановлюють над ним опіку або піклування. Варто зазначити, що ці терміни мають абсолютно різне значення.
Опікунство призначають тоді, коли людина повністю недієздатна. А піклування — коли дієздатність пенсіонера обмежена. Як оформити опікунство над матір’ю в Україні — читай в матеріалі.
Після того, як суд винесе рішення про те, що матір — недієздатна, тобі потрібно звернутися в органи опіки з такими документами:
Важливо, що після цього органи опіки можуть прийти до тебе додому з перевіркою. Вони повинні переконатися у тому, що матері підходитимуть умови життя.
Після того, як тебе призначать опікуном, маєш виконати певні обов’язки. Окрім їжі та одягу, ти повинен(-на) розпоряджатися коштами матері й піклуватися про її емоційний стан.
Після того, як тебе призначать опікуном, маєш виконати певні обов’язки. Окрім їжі та одягу, ти повинен(-на) розпоряджатися коштами матері й піклуватися про її емоційний стан.
Все це ти робитимеш безоплатно, однак можеш подати документи на те, аби вам виділили пільги.
Спершу ти повинен(-на) подати заяву в районну державну адміністрацію і додати до неї такі документи:
За законом, згідно зі статтею 23 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову не підлягають військовозобов’язані, які мають не тільки дружину (або чоловіка) з інвалідністю, а й матір.
Однак згідно зі статтею 23, матір повинна бути особою з інвалідністю першої або другої групи (третя не підходить).
Однак згідно зі статтею 23, матір повинна бути особою з інвалідністю першої або другої групи (третя не підходить).
Для того, аби довести факт наявності у матері інвалідності й твоє звільнення від призову, треба подати у військкомат такі документи:
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