В Україні запустили офіційний портал розшуку Діти війни — як це працює

В Україні запустили державний портал з розшуку дітей Діти війни. Про це на брифінгу повідомила радниця та уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Як працюватиме платформа та як подати заяву про зникнення найріднішої людини — читай далі.

Діти війни — державний портал розшуку дітей

Відсьогодні в Україні запрацював портал розшуку дітей Діти війни. Інформаційна платформа допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію та свідчення про дітей, які постраждали під час війни, зникли безвісти, були депортовані в Росію тощо.

Кількість дітей, які страждають від війни, щодня збільшується через непередбачувані обстріли та постійні бойові дії, — зауважила Дар’я Герасимчук.

Станом на 1 серпня 2022 року поранені 693 дитини, 358 дітей загинули, 203 — зникли безвісти.

Щонайменше 5754 дітей — примусово переміщені та депортовані в РФ.

Нині знайдено 4039 дітей, які були в розшуку, 47 з них вже вдалося повернути з депортації.

Натомість Росія заявляє про 450 тисяч депортованих українських дітей.

Портал Діти війни: як це працює

Портал Діти війни отримує інформаційно-аналітичну підтримку від проекту уряду Канади. Його створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення.

Інформація на порталі є наочним свідченням геноциду дітей України та злочинів проти людяності, які армія Росії здійснює проти українського народу.

Задля підтримки діяльності порталу було створено консультаційний центр при Офісі уповноваженого з прав людини. Там можна отримати консультацію офлайн та онлайн.

Платформа дає змогу зв’язатися з правоохоронцями, Нацполіцією, офісом Генерального прокурора та Національним інформаційним бюро.

Сайтом можуть користуватись не лише батьки загублених дітей, а всі, хто має інформацію про зниклих, злочини проти дітей, хто знайшов(-ла) дитину тощо.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо тебе чи рідних примусово депортували в Росію.

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