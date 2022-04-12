Примусова депортація українців у Росію: що потрібно знати і як діяти, щоб повернутись

Під час кривавої війни, розв’язаною Росією проти України, окупанти вдаються до жорстоких вчинків проти людей. Одним із них є примусова депортація людей на територію РФ.
Ми розповідаємо, що робити, щоб точно повернутись додому на рідну землю.
Під час примусового вивезення російські окупанти можуть відбирати паспорти, інші документи, що підтверджують особу. Натомість дають купу паперів тобі на підпис.
Потрібно уважно прочитати та вивчити кожен документ, щоб знати, які можуть бути наслідки для тебе та твоєї родини.
Наполягай на міграційному обліку. Скажи, що в тебе є родичі, знайомі, друзі, до яких ти їдеш у Росію та разом з якими перебуватимеш. Це дозволить не обирати жодного статусу перебування та зберегти твої документи.
Після приїзду в Росію ти маєш стати на облік (реєстрацію за місцем майбутнього проживання) на строк до 90 днів. Навіть оминувши її, ти матимеш право виїхати в будь-яку дружню до України державу без перешкод.
Наразі в Росії передбачені два варіанти отримання спеціального статусу: біженство та укриття від війни. У разі якщо тебе змусять обрати один із таких, ти залишишся без паспорта, адже його відберуть. Взамін дадуть довідку — прив’язку до певного регіону та місця роботи.
Статуси біженця та укриття від війни діють від одного року. Це означає, що ти не зможеш офіційно виїхати ані за межі регіону проживання, ані за територію РФ. У тебе, за законом, є можливість відмовитись від статусу, але чи діють в Росії закони — питання скоріше риторичне.
Ти безперешкодно можеш потрапити в Україну, якщо маєш біометричний паспорт. На кордоні у росіян виникають питання, але жодного випадку недопуску ще не встановлено.
Якщо у тебе з собою є лише паспорт громадянина України, варіанти такі:
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Ти обов’язково повернешся додому, а Україна — переможе.
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