Примусова депортація українців у Росію: що потрібно знати і як діяти, щоб повернутись

Під час кривавої війни, розв’язаною Росією проти України, окупанти вдаються до жорстоких вчинків проти людей. Одним із них є примусова депортація людей на територію РФ.

Ми розповідаємо, що робити, щоб точно повернутись додому на рідну землю.

Документи про депортацію

Під час примусового вивезення російські окупанти можуть відбирати паспорти, інші документи, що підтверджують особу. Натомість дають купу паперів тобі на підпис.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Потрібно уважно прочитати та вивчити кожен документ, щоб знати, які можуть бути наслідки для тебе та твоєї родини.

Як захистити документи від окупантів

Наполягай на міграційному обліку. Скажи, що в тебе є родичі, знайомі, друзі, до яких ти їдеш у Росію та разом з якими перебуватимеш. Це дозволить не обирати жодного статусу перебування та зберегти твої документи.

Після приїзду в Росію ти маєш стати на облік (реєстрацію за місцем майбутнього проживання) на строк до 90 днів. Навіть оминувши її, ти матимеш право виїхати в будь-яку дружню до України державу без перешкод.

Статус біженця та укриття від війни в Росії

Наразі в Росії передбачені два варіанти отримання спеціального статусу: біженство та укриття від війни. У разі якщо тебе змусять обрати один із таких, ти залишишся без паспорта, адже його відберуть. Взамін дадуть довідку — прив’язку до певного регіону та місця роботи.

Статуси біженця та укриття від війни діють від одного року. Це означає, що ти не зможеш офіційно виїхати ані за межі регіону проживання, ані за територію РФ. У тебе, за законом, є можливість відмовитись від статусу, але чи діють в Росії закони — питання скоріше риторичне.

Як потрапити назад в Україну

Ти безперешкодно можеш потрапити в Україну, якщо маєш біометричний паспорт. На кордоні у росіян виникають питання, але жодного випадку недопуску ще не встановлено.

Якщо у тебе з собою є лише паспорт громадянина України, варіанти такі:

З Росії виїхати у Білорусь, далі у Литву. Литва дозволяє в окремих випадках перетинати кордон лише з паспортом.

Виїхати з Росії у Грузію. За інформацією українського консульства, можуть виникнути проблеми при маршруті Грузія — Україна. Вони пов’язані з ускладненим відновленням закордонного паспорта в час війни.

Порада: Користуйся сервісом Дія. Вона працює як з телефона, так і з комп’ютера.

Не забувай постійно повідомляти родичів про своє місцезнаходження та додаткову необхідну інформацію.

Ти обов’язково повернешся додому, а Україна — переможе.

Раніше ми розповідали, як впоратись із синдромом свідка.