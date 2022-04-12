Принудительная депортация украинцев в Россию: что нужно знать и как действовать, чтобы вернуться

Во время кровавой войны, развязанной Россией против Украины, оккупанты прибегают к жестоким поступкам против людей. Одним из них является принудительная депортация людей на территорию РФ.
Мы рассказываем, что делать, чтобы вернутся домой на родную землю.
При принудительном вывозе российские оккупанты могут отбирать паспорта, другие документы, подтверждающие личность. Взамен дают кучу бумаг тебе на подпись.
Нужно внимательно прочитать и изучить каждый документ, чтобы знать, какие могут быть последствия для тебя и твоей семьи.
Настаивай на миграционном учете. Скажи, что у тебя есть родственники, знакомые, друзья, к которым ты едешь в Россию и будешь находиться вместе с ними. Это позволит не выбирать статус пребывания и сохранить твои документы.
После приезда в Россию, ты должен(-на) стать на учет (регистрацию по месту будущего проживания) на срок до 90 дней. Даже обойдя ее, ты будешь иметь право выехать в любое дружеское к Украине государство беспрепятственно.
В настоящее время в России предусмотрены два варианта получения специального статуса: беженство и укрытие от войны. В случае если тебя заставят выбрать один из таких, ты останешься без паспорта, ведь его отберут. Взамен дадут справку — привязку к определенному региону и месту работы.
Статусы беженца и укрытия от войны действуют от одного года. Это значит, что ты не сможешь официально выехать ни за пределы региона проживания, ни за территорию РФ.
У тебя, по закону, есть возможность отказаться от статуса, но действуют ли в России законы — вопрос скорее риторический.
Ты беспрепятственно можешь попасть в Украину, если у тебя есть биометрический паспорт. На границе у россиян возникают вопросы, но ни один случай недопуска еще не установлен.
Если у тебя с собой есть только паспорт гражданина Украины, варианты следующие:
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Не забывай постоянно сообщать родственникам о своем местонахождении и дополнительную информацию.
Ты обязательно вернешься домой, а Украина — победит.
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