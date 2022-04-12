Принудительная депортация украинцев в Россию: что нужно знать и как действовать, чтобы вернуться

Во время кровавой войны, развязанной Россией против Украины, оккупанты прибегают к жестоким поступкам против людей. Одним из них является принудительная депортация людей на территорию РФ.

Мы рассказываем, что делать, чтобы вернутся домой на родную землю.

Документы о депортации

При принудительном вывозе российские оккупанты могут отбирать паспорта, другие документы, подтверждающие личность. Взамен дают кучу бумаг тебе на подпись.

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Нужно внимательно прочитать и изучить каждый документ, чтобы знать, какие могут быть последствия для тебя и твоей семьи.

Как защитить документы от оккупантов

Настаивай на миграционном учете. Скажи, что у тебя есть родственники, знакомые, друзья, к которым ты едешь в Россию и будешь находиться вместе с ними. Это позволит не выбирать статус пребывания и сохранить твои документы.

После приезда в Россию, ты должен(-на) стать на учет (регистрацию по месту будущего проживания) на срок до 90 дней. Даже обойдя ее, ты будешь иметь право выехать в любое дружеское к Украине государство беспрепятственно.

Статус беженца и укрытие от войны в России

В настоящее время в России предусмотрены два варианта получения специального статуса: беженство и укрытие от войны. В случае если тебя заставят выбрать один из таких, ты останешься без паспорта, ведь его отберут. Взамен дадут справку — привязку к определенному региону и месту работы.

Статусы беженца и укрытия от войны действуют от одного года. Это значит, что ты не сможешь официально выехать ни за пределы региона проживания, ни за территорию РФ.

У тебя, по закону, есть возможность отказаться от статуса, но действуют ли в России законы — вопрос скорее риторический.

Как попасть обратно в Украину

Ты беспрепятственно можешь попасть в Украину, если у тебя есть биометрический паспорт. На границе у россиян возникают вопросы, но ни один случай недопуска еще не установлен.

Если у тебя с собой есть только паспорт гражданина Украины, варианты следующие:

Из России выехать в Беларусь, далее в Литву. Литва позволяет в отдельных случаях пересекать границу только с паспортом.

Выехать из России в Грузию. По информации украинского консульства, может возникнуть проблема при маршруте Грузия — Украина. Она связана с усложненным восстановлением загранпаспорта во время войны.

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Не забывай постоянно сообщать родственникам о своем местонахождении и дополнительную информацию.

Ты обязательно вернешься домой, а Украина — победит.

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