Шукаєш зниклу безвісти дитину? Читай про новий чат-бот для пошуку дітей

В Україні запустили чат-бот для пошуку зниклих безвісти дітей під час війни. Про це повідомили в Національній поліції України.

Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.

Додатковий спосіб зв’язку запровадили у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України та проведенням військами РФ жорстких заходів геноциду українського народу, зокрема щодо дітей.

Чат-бот запроваджено Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України у месенджері Telegram. Скористатись їм можна, ввівши це в пошук у застосунку @poshukditei_bot.

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За період війни до органів Національної поліції надійшло 632 звернення про зникнення безвісти 711 дітей. За допомогою вжитих заходів 658 дітей вдалося розшукати, 53 все ще залишаються в розшуку.

Раніше ми розповідали, як прихистити дітей-сиріт в умовах війни.