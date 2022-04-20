Шукаєш зниклу безвісти дитину? Читай про новий чат-бот для пошуку дітей

В Україні запустили чат-бот для пошуку зниклих безвісти дітей під час війни. Про це повідомили в Національній поліції України.
Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.
Інформація, яка надійде до вказаної комунікаційної платформи, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.
Додатковий спосіб зв’язку запровадили у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України та проведенням військами РФ жорстких заходів геноциду українського народу, зокрема щодо дітей.
Чат-бот запроваджено Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України у месенджері Telegram. Скористатись їм можна, ввівши це в пошук у застосунку @poshukditei_bot.
За період війни до органів Національної поліції надійшло 632 звернення про зникнення безвісти 711 дітей. За допомогою вжитих заходів 658 дітей вдалося розшукати, 53 все ще залишаються в розшуку.
Раніше ми розповідали, як прихистити дітей-сиріт в умовах війни.