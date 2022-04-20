Ищешь пропавшего без вести ребенка? Читай о новом чат-боте для поиска детей

В Украине запустили чат-бот для поиска пропавших без вести детей во время войны. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Информация, которая поступит в указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.

Дополнительный способ связи был введен в связи с полномасштабной войной России против Украины и проведением войсками РФ жестких мер геноцида украинского народа, в том числе в отношении детей.

Чат-бот был инициирован Управлением ювенальной превенции Национальной полиции Украины в мессенджере Telegram. Воспользоваться им можно, введя это в поиск в приложении @poshukditei_bot.

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За период войны в органы Национальной полиции поступило 632 обращения об исчезновении без вести 711 детей. Принятыми мерами 658 детей найдены, 53 все еще остаются в розыске.

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