Можно ли усыновить “дитя войны” и как предоставить малышам убежище во время войны

По данным СНБО, 82 ребенка погибли с начала кровавой войны Путина против Украины.

Руководитель благотворительного фонда Спасем Украину Николай Кулеба, который сейчас занимается эвакуацией детей из интернатов по всей стране, рассказал о спасении малышей и усыновлении.

Ситуация с эвакуацией детей

В Украине действует около 700 интернатов, в которых находится 100 тысяч детей.

Сирот из интернатов, детей из неблагонадежных семей, семьи с усыновленными детьми эвакуируют в западные регионы Украины, а также за границу.

Можно ли сейчас усыновить детей, чьи родители погибли на войне

Сейчас многие украинцы и иностранцы хотят усыновлять детей, которые остались без родителей из-за войны. Многие де-юре имеют родителей, но де-факто — не имеют.

Однако суды не работают и процесс усыновления поставлен на паузу. Министерство социальной политики пытается урегулировать законодательство, но есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло.

Как предоставить временное убежище одиноким детям

UNICEF, Офис президента Украины и Министерство социальной политики Украины создали Telegram-бот Дитина не сама для помощи детям в военное время.

Используйте его, если:

хотите временно приютить ребенка в своей семье;

ищете своего ребенка;

обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;

знаете международные организации, готовые приютить украинских детей;

есть другие вопросы относительно детей.

В боте также есть информация для иностранцев, желающих временно приютить украинских детей-сирот.

Если вы увидели детей без сопровождения, очень важно остановиться и помочь им. Читай, как успокоить детей и объяснить, что происходит.