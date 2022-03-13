Можно ли усыновить “дитя войны” и как предоставить малышам убежище во время войны

По данным СНБО, 82 ребенка погибли с начала кровавой войны Путина против Украины.
Руководитель благотворительного фонда Спасем Украину Николай Кулеба, который сейчас занимается эвакуацией детей из интернатов по всей стране, рассказал о спасении малышей и усыновлении.
В Украине действует около 700 интернатов, в которых находится 100 тысяч детей.
Сирот из интернатов, детей из неблагонадежных семей, семьи с усыновленными детьми эвакуируют в западные регионы Украины, а также за границу.
Фото: УНИАН
Сейчас многие украинцы и иностранцы хотят усыновлять детей, которые остались без родителей из-за войны. Многие де-юре имеют родителей, но де-факто — не имеют.
Однако суды не работают и процесс усыновления поставлен на паузу. Министерство социальной политики пытается урегулировать законодательство, но есть люди, которые делают все, чтобы этого не произошло.
UNICEF, Офис президента Украины и Министерство социальной политики Украины создали Telegram-бот Дитина не сама для помощи детям в военное время.
Используйте его, если:
В боте также есть информация для иностранцев, желающих временно приютить украинских детей-сирот.
Если вы увидели детей без сопровождения, очень важно остановиться и помочь им. Читай, как успокоить детей и объяснить, что происходит.