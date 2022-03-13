Батьківство

Чи можна всиновити “дитя війни” та як надати малечі прихисток під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Березня 2022, 12:00
Як прихистити дітей-сиріт під час війни
Фото: Unsplash

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