Чи можна всиновити “дитя війни” та як надати малечі прихисток під час війни

За даними РНБО, 82 дитини загинули від початку кривавої війни Путіна проти України.

Очільник благодійного фонду Спасемо Україну Микола Кулеба, який зараз займається евакуацією дітей з інтернатів по всій країні, розповів про порятунок малечі та всиновлення.

Ситуація щодо евакуації дітей

В Україні діє близько 700 інтернатів, у яких перебувають 100 тисяч дітлахів.

Сиріт з інтернатів, дітей з неблагонадійних сімей, сім’ї з усиновленими дітьми евакуюють до західних регіонів України, а також за кордон.

Чи можна зараз всиновити дітей, чиї батьки загинули на війні

Зараз багато українців та іноземців хочуть всиновлювати дітей, які залишилися без батьків через війну. Чимало дітей де-юре мають батьків, але де-факто — не мають.

Проте суди наразі не працюють і процес усиновлення поставлений на паузу. Міністерство соціальної політики намагається врегулювати законодавство, але водночас є люди, які роблять усе, щоб цього не відбулося.

Як надати тимчасовий прихисток самотнім дітям

UNICEF, Офіс президента України та Міністерство соціальної політики України створили Telegram-бот Дитина не сама для допомоги дітям у воєнний час.

Використовуйте його, якщо:

бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім’ї;

шукаєте свою дитину;

знайшли дитину без супроводу дорослих;

знаєте міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей;

маєте інші питання стосовно дітей.

У боті також є інформація для іноземців, які хочуть тимчасово прихистити українських дітей-сиріт.

Якщо ви побачили дітей без супроводу, дуже важливо зупинитися та допомогти їм. Читай, як заспокоїти дітей та пояснити, що відбувається.