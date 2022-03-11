Бачу дитину без дорослих на вулиці: інструкція, як діяти

Якщо на вулиці ти побачив(-ла) дитину без нагляду дорослих, зупинись та допоможи. UNICEF в Україні розповів, як діяти в такій ситуації.

Бачу дитину без дорослих: що робити

Переконайся, що малюк дійсно один. Можливо, дорослі просто кудись відійшли? Запитай людей поруч, чи не знають вони дитину. Запитай дитину, як її звати та звідки вона. Дізнайся, коли вона востаннє бачила маму/тата чи іншого дорослого, який був з нею. Відведи дитину в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі (зала очікування вокзалу, відділ поліції, волонтерський центр тощо). Проте неподалік від місця, де знайшов(-ла) дитину, на випадок, якщо з’являться її рідні. Не залишай дитину одну. Зателефонуй 102, повідом найближче відділення поліції або звернися до представників місцевої влади. Передай їм інформацію, яку вдалося дізнатися про маля.

Під час воєнного стану дитина не вважається сиротою чи покинутою, навіть якщо поруч із нею зараз немає дорослих. Поки державні органи не з’ясують ситуацію з родичами малюка, його не можна всиновити.

Проте таку дитину можна тимчасово влаштувати в іншу сім’ю за рішенням служби у справах дітей.

Якщо ти або твої знайомі готові тимчасово прихистити загублене дитя, звернися до служби у справах дітей або скористайся Telegram-ботом @dytyna_ne_sama_bot, щоб подати заявку.

Моя дитина загубилася: як діяти

Не панікуй . Зараз треба зібратися з думками, щоб діяти чітко.

Згадай, де востаннє бачив(-ла) дитину. Якщо в дитини є телефон, зателефонуй.

Попроси когось зі знайомих чи родичів залишитися на місці на випадок, якщо дитина повернеться.

Запитай у людей навколо , чи бачили вони дитя, повідом його основні прикмети, за наявності — покажи фото дитини.

За можливості, дай оголошення через гучномовець .

Повідом найближче відділення поліції чи зателефонуй 102.

Поради, щоб дитина не загубилася

Проводь з дитиною бесіди, як поводитися в натовпі. Визначте місце, де зустрінетесь, якщо раптом малюк загубиться.

Якщо дитина має телефон, увімкни на ньому геолокацію або одягни дитині смарт-годинник з геолокацією.

Якщо дитина маленька і не може говорити, прикріпить до її одягу бейдж зі своїм ім’ям та контактами.

Проте кріпити бірку треба до того одягу, який дитя не залишить (до светра чи штанців, а не до рюкзака чи куртки, яку можна зняти й забути). Можна також покласти до кишені дитини записку.

Уже два тижні поспіль українці змушені бігати до бомбосховища та назад. Інколи доводиться там ночувати. Там перебувають багато батьків, які мають заспокоювати й відволікати від жахіття своїх дітей. Читай, чим зайняти дітей у бомбосховищі.