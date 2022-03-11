Бачу дитину без дорослих на вулиці: інструкція, як діяти

Якщо на вулиці ти побачив(-ла) дитину без нагляду дорослих, зупинись та допоможи. UNICEF в Україні розповів, як діяти в такій ситуації.
Під час воєнного стану дитина не вважається сиротою чи покинутою, навіть якщо поруч із нею зараз немає дорослих. Поки державні органи не з’ясують ситуацію з родичами малюка, його не можна всиновити.
Проте таку дитину можна тимчасово влаштувати в іншу сім’ю за рішенням служби у справах дітей.
Якщо ти або твої знайомі готові тимчасово прихистити загублене дитя, звернися до служби у справах дітей або скористайся Telegram-ботом @dytyna_ne_sama_bot, щоб подати заявку.
Проводь з дитиною бесіди, як поводитися в натовпі. Визначте місце, де зустрінетесь, якщо раптом малюк загубиться.
Якщо дитина має телефон, увімкни на ньому геолокацію або одягни дитині смарт-годинник з геолокацією.
Якщо дитина маленька і не може говорити, прикріпить до її одягу бейдж зі своїм ім’ям та контактами.
Проте кріпити бірку треба до того одягу, який дитя не залишить (до светра чи штанців, а не до рюкзака чи куртки, яку можна зняти й забути). Можна також покласти до кишені дитини записку.
Уже два тижні поспіль українці змушені бігати до бомбосховища та назад. Інколи доводиться там ночувати. Там перебувають багато батьків, які мають заспокоювати й відволікати від жахіття своїх дітей. Читай, чим зайняти дітей у бомбосховищі.