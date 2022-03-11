Вижу ребенка без взрослых на улице: инструкция, как действовать

Если на улице ты увидел(-ла) ребенка без присмотра взрослых, остановись и помоги. UNICEF в Украине рассказал, как поступать в такой ситуации.
Во время военного положения ребенок не считается сиротой или брошенным, даже если рядом с ним сейчас нет взрослых. Пока государственные органы не выяснят ситуацию с родственниками малыша, его нельзя усыновить.
Однако такого ребенка можно временно устроить в другую семью по решению службы по делам детей.
Если ты или твои знакомые готовы временно приютить потерянного ребенка, обратись в службу по делам детей или воспользуйся Telegram-ботом @dytyna_ne_sama_bot, чтобы подать заявку.
Проводи с ребенком беседы, как вести себя в толпе. Определите место, где встретитесь, если вдруг малыш потеряется.
Если у ребенка есть телефон, включите на нем геолокацию или наденьте ребенку смарт-часы с геолокацией.
Если малыш маленький и не может говорить, прикрепи к его одежде бейдж со своим именем и контактами.
Однако крепить бирку нужно к той одежде, которую ребенок не оставит (к свитеру или штанишкам, а не к рюкзаку или куртке, которую можно снять и забыть). Можно также положить в карман ребенка записку.
Уже две недели подряд украинцы вынуждены бегать в бомбоубежище и обратно. Иногда там приходится ночевать. Там много родителей, которые должны успокаивать и отвлекать от ужаса своих детей. Читай, чем занять детей в бомбоубежище.