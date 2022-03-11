Вижу ребенка без взрослых на улице: инструкция, как действовать

Если на улице ты увидел(-ла) ребенка без присмотра взрослых, остановись и помоги. UNICEF в Украине рассказал, как поступать в такой ситуации.

Вижу ребенка без взрослых: что делать

Убедись, что малыш действительно один. Может, взрослые просто куда-то отошли? Спроси людей рядом, не знают ли они ребенка. Спроси ребенка, как его зовут и откуда он. Узнай, когда он видел маму/папу или другого взрослого, который был с ним. Уведи ребенка в теплое и безопасное место, где есть другие взрослые (зал ожидания вокзала, отдел полиции, волонтерский центр и т.д.). Однако неподалеку от места, где нашел(-ла) ребенка, на случай, если появятся его родные. Не оставляй ребенка одного. Позвони 102, сообщи в ближайшее отделение полиции или обратись к представителям местных властей. Передай им информацию, которую удалось узнать о малыше.

Во время военного положения ребенок не считается сиротой или брошенным, даже если рядом с ним сейчас нет взрослых. Пока государственные органы не выяснят ситуацию с родственниками малыша, его нельзя усыновить.

Однако такого ребенка можно временно устроить в другую семью по решению службы по делам детей.

Если ты или твои знакомые готовы временно приютить потерянного ребенка, обратись в службу по делам детей или воспользуйся Telegram-ботом @dytyna_ne_sama_bot, чтобы подать заявку.

Мой ребенок потерялся: как действовать

Не паникуй . Сейчас нужно собраться с мыслями, чтобы действовать четко.

. Сейчас нужно собраться с мыслями, чтобы действовать четко. Вспомни, где последний раз видел(-ла) ребенка. Если у ребенка есть телефон, позвони по телефону.

Если у ребенка есть телефон, позвони по телефону. Попроси кого-нибудь из знакомых или родственников остаться на месте , на случай если ребенок вернется.

, на случай если ребенок вернется. Спроси людей вокруг, видели ли они ребенка , сообщи его основные приметы, при наличии — покажи фото.

, сообщи его основные приметы, при наличии — покажи фото. По возможности дай объявление через громкоговоритель .

. Сообщи в ближайшее отделение полиции или позвони 102.

Советы, чтобы ребенок не потерялся

Проводи с ребенком беседы, как вести себя в толпе. Определите место, где встретитесь, если вдруг малыш потеряется.

Если у ребенка есть телефон, включите на нем геолокацию или наденьте ребенку смарт-часы с геолокацией.

Если малыш маленький и не может говорить, прикрепи к его одежде бейдж со своим именем и контактами.

Однако крепить бирку нужно к той одежде, которую ребенок не оставит (к свитеру или штанишкам, а не к рюкзаку или куртке, которую можно снять и забыть). Можно также положить в карман ребенка записку.

Уже две недели подряд украинцы вынуждены бегать в бомбоубежище и обратно. Иногда там приходится ночевать. Там много родителей, которые должны успокаивать и отвлекать от ужаса своих детей. Читай, чем занять детей в бомбоубежище.