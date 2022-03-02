Чем развлечь детей в бомбоубежище, если из дома взяли только необходимое

Так случилось, что уже седьмой день мы бегаем в бомбоубежище и обратно. Иногда там приходится ночевать. Там находятся и многие родители, которые должны успокаивать и отвлекать от ужаса своих детей.

Мы берем с собой самое необходимое, нет времени и места собирать игрушки и книги. Как можно развлечь ребенка в бомбоубежище.

Сказки

Все мы знаем наизусть хотя бы одну сказку. Заинтересуй ребенка и расскажи ее. Можно вместе с ним придумать свою сказку.

Спросить у ребенка, какие истории ему нравятся больше.

Во время рассказа задавать вопросы и приобщать к фантазированию.

Если ты не мастер что-то придумываешь, а книги под рукой нет — у тебя точно есть телефон. В большинстве бомбоубежищ, если это метро или торговые центры, ловит связь. Можно включить аудиосказку.

В Telegram есть канал, где добровольцы записывают аудиосказки. Он называется Павлуша и Ява. Там можно найти многие украинские сказки продолжительность от трех до 15 минут.

Озвучка сказок очень классная, их хочется слушать. Это не монотонный скучный голос.

Также желающие могут приобщиться и записать сказку для детей.

А Видавництво Старого Лева позволило бесплатно загружать некоторые электронные книги. Также предлагает посмотреть видео, где авторы читают книги для детей.

Мультфильмы

Если твой ребенок лучше воспринимает информацию визуально, то включи ему мультик.

Международный медиасервис MEGOGO сделал подборку мультфильмов и мультисериалов, которые можно просматривать бесплатно. А также сейчас доступны эфирные каналы, чтобы можно было смотреть новости и знать ситуацию в стране.

Игры

Есть много игр, в которые можно играть без инвентаря.

Самые популярные — это Слова, Города, Что поместится в трехлитровую банку и Крокодил.

Также если под рукой есть лист и ручка, можно вместе нарисовать картину. Один элемент рисуешь ты, другой — ребенок. И так по кругу. В конце получится веселая картина.

Также можно познакомиться с другими родителями и детьми и придумать групповые игры.

Эти события в нашей стране могут негативно отразиться на наших детях. Ведь сирены, взрывы, ночевки в бомбоубежищах не могут пройти бесследно. Раньше мы рассказывали о том, как оградить детскую психику от травматических событий.