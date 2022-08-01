В Украине запустили официальный портал розыска Дети войны — как он работает

В Украине запустили государственный портал по поиску детей Дети войны. Об этом на брифинге сообщила советник и уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Как будет работать платформа и как подать заявление об исчезновении самого родного человека — читай далее.

Дети войны — государственный портал поиска детей

С сегодняшнего дня в Украине заработал портал розыска детей Дети войны. Информационная платформа будет помогать правоохранительным органам собирать информацию и свидетельства о детях, пострадавших во время войны, пропавших без вести, депортированных в Россию и т. д.

Количество детей, страдающих от войны, с каждым днем увеличивается из-за непредвиденных обстрелов и постоянных боевых действий, — заявила Дарья Герасимчук.

По состоянию на 1 августа 2022 ранены 693 ребенка, 358 детей погибли, 203 — пропали без вести. По меньшей мере 5754 детей принудительно перемещены и депортированы в РФ.

Сейчас найдено 4039 находившихся в розыске детей, 47 из них уже удалось вернуть из депортации.

При этом Россия заявляет о 450 тысячах депортированных украинских детей.

Портал Дети войны: как работает

Портал Дети войны получает информационно-аналитическую поддержку от проекта правительства Канады. Он создан в качестве инструмента поиска детей, их спасения и освобождения.

Информация на портале является наглядным свидетельством геноцида детей Украины и преступлений против человечности, которые армия России совершает против украинского народа.

Для поддержки деятельности портала был создан консультационный центр при офисе уполномоченного по правам человека. Там можно получить консультацию офлайн и онлайн.

Платформа дает возможность связаться с правоохранительными органами, Нацполицией, офисом Генерального прокурора и Национальным информационным бюро.

Сайтом могут пользоваться не только родители потерянных детей, но и все, кто владеет информацией о пропавших, преступлениях против детей, кто нашел ребенка и т. д.

Ранее мы рассказывали, что делать, если тебя или родных принудительно депортировали в Россию.

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