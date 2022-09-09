Коли без догляду і родинного тепла не обійтися: як оформити опікунство над людиною з інвалідністю

Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю – складний і довгий процес.

Збір всіх необхідних документів та перегляд заяв іноді затягується на місяці. Повний список документів, які потрібно зібрати, щоб оформити опікунство над людиною з інвалідністю – читайте у матеріалі.

Які є групи інвалідності

Їх існує три: люди, які повністю втратили дієздатність, належать до першої групи. До другої групи відносять осіб, які можуть піклуватися про себе, однак не можуть працювати у звичайних умовах.

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Люди з третьою групою інвалідності теж можуть піклуватися про себе, але можуть працювати лише в полегшених умовах.

Як оформити опікунство над людиною з інвалідністю: що робити, якщо хочеш стати опікуном

Якщо ти хочеш бути опікуном, у тебе мають бути родинні зв’язки з людиною з інвалідністю і повна дієздатність. Вже після цього потрібно написати спеціальну заяву-згоду на опікунство.

Як оформити опікунство над людиною з інвалідністю: покроковий план дій

Важливо знати, для встановлення опіки під час воєнного стану не запроваджено жодних особливих умов, процедура відбувається відповідно до загальних правил.

Як оформити опікунство над людиною з інвалідністю: перелік документів

Спочатку потрібно прийти в органи опіки й подати заяву, написану власноруч від людини з інвалідністю.

Після цього потрібно звернутися в суд і взяти рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною, якщо такої заяви досі немає.

В лікарні взяти спеціальний медичний висновок про стан здоров’я особи, що потребує піклування, і медичний висновок про стан здоров’я опікуна.

Подати довідку про місце проживання особи, що потребує піклування, і довідку про місце проживання опікуна;

Заява від опікуна про те, що ти береш на себе обов’язки щодо піклування (теж написану від руки).

Документи, що засвідчують особу – опікуна і людини з інвалідністю.

Також тобі необхідно принести в органи довідку про матеріальне становище та склад сім’ї.

Як оформити опікунство над людиною з інвалідністю і що робити далі

Всі ці документи потрібно зібрати й подати у місцеві органи опіки. Після того, як тебе назначать опікуном для людини з інвалідністю, ти маєш дбати про забезпечення необхідними ліками та медичним доглядом і створити належні умови життя.

Оформлення пільг на людину з інвалідністю

Для отримання пільг з інвалідності, треба оформити один з таких документів:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус або пенсійне посвідчення;

довідка про призначення виплат за Законом Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

довідка про видачу державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Важливим є ще той факт, що в умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю та їх опікунів передбачений також безперешкодний виїзд за кордон.

Аби виїхати за кордон особі з інвалідністю у супроводі опікуна необхідно мати додатковий документ, що підтверджують інвалідність, та рішення про призначення опікунства.

Як оформити опікунство над людиною з інвалідністю

Якщо ви не є родичем для людини з інвалідністю, але хочете стати її опікуном, ви можете це зробити. Органи опіки, окрім переліку документів, розглядають особисті взаємини сторін.

Якщо вашу кандидатуру погодять на опікунство, вам потрібно прийти з тим самим переліком документів, однак в цьому випадку справа буде розглядатися довше. Все-таки, органи надають перевагу людям з родинного кола людини з інвалідністю.

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