Коли без догляду і родинного тепла не обійтися: як оформити опікунство над людиною з інвалідністю

Оформлення опікунства над людиною з інвалідністю – складний і довгий процес.
Збір всіх необхідних документів та перегляд заяв іноді затягується на місяці. Повний список документів, які потрібно зібрати, щоб оформити опікунство над людиною з інвалідністю – читайте у матеріалі.
Їх існує три: люди, які повністю втратили дієздатність, належать до першої групи. До другої групи відносять осіб, які можуть піклуватися про себе, однак не можуть працювати у звичайних умовах.
Люди з третьою групою інвалідності теж можуть піклуватися про себе, але можуть працювати лише в полегшених умовах.
Якщо ти хочеш бути опікуном, у тебе мають бути родинні зв’язки з людиною з інвалідністю і повна дієздатність. Вже після цього потрібно написати спеціальну заяву-згоду на опікунство.
Важливо знати, для встановлення опіки під час воєнного стану не запроваджено жодних особливих умов, процедура відбувається відповідно до загальних правил.
Всі ці документи потрібно зібрати й подати у місцеві органи опіки. Після того, як тебе назначать опікуном для людини з інвалідністю, ти маєш дбати про забезпечення необхідними ліками та медичним доглядом і створити належні умови життя.
Для отримання пільг з інвалідності, треба оформити один з таких документів:
Важливим є ще той факт, що в умовах воєнного стану для осіб з інвалідністю та їх опікунів передбачений також безперешкодний виїзд за кордон.
Аби виїхати за кордон особі з інвалідністю у супроводі опікуна необхідно мати додатковий документ, що підтверджують інвалідність, та рішення про призначення опікунства.
Якщо ви не є родичем для людини з інвалідністю, але хочете стати її опікуном, ви можете це зробити. Органи опіки, окрім переліку документів, розглядають особисті взаємини сторін.
Якщо вашу кандидатуру погодять на опікунство, вам потрібно прийти з тим самим переліком документів, однак в цьому випадку справа буде розглядатися довше. Все-таки, органи надають перевагу людям з родинного кола людини з інвалідністю.
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