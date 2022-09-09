Когда без ухода и семейного тепла не обойтись: как оформить опекунство над человеком с инвалидностью

Оформление опекунство над человеком с инвалидностью – сложный и долгий процесс. Сбор всех документов и пересмотр заявлений иногда затягивается на месяцы.
Полный список документов, которые необходимо собрать, чтобы оформить опекунство над человеком с инвалидностью – читайте в материале.
Их существует три: люди, полностью потерявшие дееспособность, принадлежат к первой группе. Ко второй группе относятся лица, которые могут заботиться о себе, однако не могут работать на обычной работе.
Люди, которые принадлежат к третьей, тоже могут заботиться о себе, но могут работать только в облегченных условиях.
Если ты хочешь быть попечителем, у тебя должны быть родственные связи с человеком с инвалидностью и полная дееспособность. Уже после этого нужно написать специальное заявление-согласие на опекунство.
Важно знать, что для установления опеки во время военного положения не введены никакие особые условия, процедура происходит в соответствии с общими правилами.
Все эти документы следует собрать и подать в местные опекунские органы.
После того как тебя назначат опекуном, тебе необходимо заботиться о человеке, обеспечивать хорошими условиями жизни и лекарствами.
Для получения льгот по инвалидности, нужно оформить один из следующих документов:
Важен еще тот факт, что в условиях войны люди с инвалидностью и опекуны могут беспрепятственно выехать из Украины.
Для того чтобы пересечь границу, нужно собрать два необходимых документа. Первый о том, что человек имеет инвалидность, а второй – назначение опекунства.
Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью
Если вы не являетесь родственником для человека с инвалидностью, но хотите стать его опекуном, вы можете это сделать.
Органы опеки, помимо перечня документов, рассматривают личные взаимоотношения сторон.
Если вашу кандидатуру согласуют на попечительство, вам нужно прийти с тем же перечнем документов, однако в этом случае дело будет рассматриваться дольше. Все-таки, органы предпочитают людей из семейного круга человека с инвалидностью.
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