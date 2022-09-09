Когда без ухода и семейного тепла не обойтись: как оформить опекунство над человеком с инвалидностью

Оформление опекунство над человеком с инвалидностью – сложный и долгий процесс. Сбор всех документов и пересмотр заявлений иногда затягивается на месяцы.

Полный список документов, которые необходимо собрать, чтобы оформить опекунство над человеком с инвалидностью – читайте в материале.

Какие есть группы инвалидности

Их существует три: люди, полностью потерявшие дееспособность, принадлежат к первой группе. Ко второй группе относятся лица, которые могут заботиться о себе, однако не могут работать на обычной работе.

Люди, которые принадлежат к третьей, тоже могут заботиться о себе, но могут работать только в облегченных условиях.

Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью: что делать, если хочешь стать опекуном

Если ты хочешь быть попечителем, у тебя должны быть родственные связи с человеком с инвалидностью и полная дееспособность. Уже после этого нужно написать специальное заявление-согласие на опекунство.

Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью: пошаговый план действий

Важно знать, что для установления опеки во время военного положения не введены никакие особые условия, процедура происходит в соответствии с общими правилами.

Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью: список документов

В органы опеки необходимо подать заявление, написанное собственноручно человеком с инвалидностью.

Потом обратиться в суд и взять решение суда о том, что этот человек – недееспособен.

В больнице взять специальное заключение о здоровье лица, нуждающегося в заботе, и медицинское заключение о состоянии здоровья опекуна.

Подать справку место жительства лица, нуждающегося в опекунстве, и справку место жительства опекуна;

Заявление от опекуна о том, что ты принимаешь на себя обязанности по попечению (тоже написанное от руки).

Два ваших паспорта.

Материальное положение и состав твоей семьи тоже учитываются, поэтому по ним тоже нужно принести справки.

Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью и что делать дальше

Все эти документы следует собрать и подать в местные опекунские органы.

После того как тебя назначат опекуном, тебе необходимо заботиться о человеке, обеспечивать хорошими условиями жизни и лекарствами.

Оформление льгот на человека с инвалидностью:

Для получения льгот по инвалидности, нужно оформить один из следующих документов:

Нужно прийти в суд со справкой, которая подтверждает инвалидность, соответствующий статус или с пенсионным удостоверением;

Или явится со справкой о назначении выплат по закону Украины;

Или со справкой о выдаче гос соц помощи лицам с инвалидностью.

Важен еще тот факт, что в условиях войны люди с инвалидностью и опекуны могут беспрепятственно выехать из Украины.

Для того чтобы пересечь границу, нужно собрать два необходимых документа. Первый о том, что человек имеет инвалидность, а второй – назначение опекунства.

Как оформить опекунство над человеком с инвалидностью

Если вы не являетесь родственником для человека с инвалидностью, но хотите стать его опекуном, вы можете это сделать.

Органы опеки, помимо перечня документов, рассматривают личные взаимоотношения сторон.

Если вашу кандидатуру согласуют на попечительство, вам нужно прийти с тем же перечнем документов, однако в этом случае дело будет рассматриваться дольше. Все-таки, органы предпочитают людей из семейного круга человека с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали об официальном портале розыска Дети войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!