Електронний рецепт на наркотичні засоби: як його отримати та для чого запроваджують

Шлях до Європи деколи видається не таким легким, як раніше могло здатися. Особливо в питаннях, де українцям знання та звички передавалися ледь не на генетичному рівні від попередніх двох поколінь — згадаємо про стояння в чергах до лікаря та купівлю медикаментів “від грипу, будь ласка”.

Але на українців чекає чергове оновлення: замість паперових бланків на психотропні нарковмісні речовини тепер прийшли електронні рецепти. Що це таке, як отримати електронний рецепт та для чого його запровадили?

Електронні рецепти на наркотичні речовини

Такий крок обумовлений, перш за все, інтеграцією України до Європейського Союзу. Крім того, це нововведення тягне за собою ряд позитивних зрушень.

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Це в жодному разі не означає безперешкодний продаж нарковмісних ліків — навпаки: підробити такий рецепт буде неможливо, на відміну від паперового аналога.

На які ліки поширюється електронний рецепт

Мова йде про наркотичні засоби, психотропні речовини, які мають наркотичну дію і застосовуються лише за медичними показаннями.

Такі препарати використовують для знеболення симптомів у важких хворих. Перелік таких препаратів є нормативно визначеним, а їхній обіг суворо контролюється відповідними державними органами.

Вимоги не є новими ні для медичних працівників, ні для тих, хто такі ліки купував. Але паперовий рецепт створював бюрократичні тяганини, ще й постійно існував ризик підробки “рожевого папірця”.

Натомість тепер лікар зможе вносити всю інформацію про хворого в єдину електрону базу охорони здоров’я, туди ж давати рекомендації по лікуванню, рецептурні препарати та засвідчувати все це своїм електронним підписом.

Видалити або змінити такі дані практично неможливо. Таким чином, в Україні очікується зменшення фальсифікацій при купівлі нарковмісних ліків.

Чому пацієнтам потрібен електронний рецепт?

Основна мета такого нововведення — зробити ліки більш доступними для пацієнтів. Раніше рецептурні препарати були в обмеженій кількості, а рецепт був дійсний лише 10 днів з моменту його видачі.

Із запровадженням електронного рецепта пацієнт зможе отримати рецепт на препарат дистанційно, не витрачаючи часу на черги до лікаря.

На телефон пацієнта прийде також СМС з номером рецепта та унікальним кодом погашення: назвавши останній фармацевту, пацієнт погасить свій рецепт.

Як отримати електронний рецепт на ліки?

Для початку, пацієнт повинен бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. Е-рецепти буде видавати той же лікар, який займався лікуванням хворого раніше.

Зареєструватися в ЕСОЗ пацієнт може сам на прийомі у будь-якого лікаря, або закріплений до нього лікар внесе інформацію про пацієнта в єдину базу.

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