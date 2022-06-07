Нестерпний біль, тремтіння та стрес. Чому важливо говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні

Коли йдеться про канабіс, перше, про що ненароком думаєш? часто викликає сумніви. Якщо не стикаєшся з тяжкими хворобами та іншими життєвими випробовуваннями, то розібратись з темою легалізації медичного канабісу, рідко коли виникає ідея.

Однак онкохворі, люди із захворюваннями Альцгеймера чи Паркінсона, епілептики та навіть звичайні військові, які побували в боях та мають сумнозвісний ПТСР, певним чином потребують не лише того, щоб ми розібрались у цьому питанні, але й щоб посадовці узаконили використання медичного канабісу в Україні.

Довий час йшла дискусійна боротьба за таку можливість і ось — Кабмін підтримав законопроект Про регулювання обігу рослин роду коноплі, який розширить доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб.

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Тепер за законопроект має проголосувати ще Верховна Рада України. Після цього він відправиться на підписання президенту України.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко пояснив, що певні наслідки впливу війни на стан психічного здоров’я будуть потребувати медикаментозного лікування, тому немає часу, щоб зволікати.

Вже зараз ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та перероблення до повноцінного виробництва.

Віктор Ляшко зазначає, що часто зустрічається ототожнення ліків на основі канабісу та заборонених речовин. Такі комунікаційні кампанії нівелюють цінність його як лікарського засобу та дискредитують саму ідею його використання в медичних цілях.

Насправді медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Що таке медичний канабіс

Медичний канабіс — це речовина, що здатна впливати на нервову систему людини та діє як знеболювальне, наприклад, для онкохворих. Крім того, медичний канабіс легальний у багатьох розвинених країнах.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів, судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів, а також окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.

Ось, подивись, на відео приклад наслідків використання медичного канабісу для чоловіка з захворюванням Паркінсона.

Наразі в Україні нараховується близько двох мільйонів хворих, яким медичний канабіс може полегшити перебіг хвороби.

Головна мета використання медичного канабісу — це полегшення болю та страждань важкохворим людям, зокрема онкохворим та пацієнтам з ВІЛ.

Чи викликає медичний канабіс залежність

Медичний канабіс, тобто препарати, які мають у своєму складі канабіс, не вважаються наркотиками.

Для їх створення використовують марихуану з вмістом канабідіолу, яка є терапевтичною сполукою, тобто отримати стан ейфорії та галюцинацій від неї не вийде. Таким чином і викликати залежність подібні ліки не можуть.

Крім того, сам лікар, який визначає діагноз хворого, буде вирішувати розмір дозування, виписуватиме рецепт та контролюватиме прийом медичного канабісу.

Медичний канабіс може зменшувати загрозу залежності

Часто біль від хвороби може бути нестерпним, тому лікарі можуть застосовувати як знеболювальне для своїх пацієнтів опіоїди, які дозволені в Україні. Однак ці препарати викликають залежність.

Використання медичного канабісу може зменшити потребу використовувати опіоїдів на 60% і більше, таким чином зменшивши їх негативний вплив на тяжкохворих.

Чому ухвалення закону необхідно для хворих

Українська телеведуча Яніна Соколова, яка боролась з онкозахворюванням, давно підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні, а також вона ділиться своїм досвідом, створила проект Я.Ніна та пояснює, що, наприклад, епілепсія, хіміотерапія чи важкі травми створюють неймовірно пекельний біль. Натомість медичний канабіс може мінімізувати його.

Я пережила онкозахворювання і можу сміливо сказати, що використання медичного канабісу для мене стало полегшенням в больових ефектах, які я відчувала після хіміотерапії.

— Медичний канабіс — це загальновідомий метод знеболення онкохворих після хіміотерапії, коли організм перебуває у стані стресу та больового ефекту. Коли суглоби викручує настільки, що ти не можеш залишатись у спокої. Крім того, додаються нудота, слабкість, часткова втрата контролю над тілом. Буває, прокидаєшся вранці, а пальців не відчуваєш — через інтоксикацію в певних ділянках організму застигає кров, — розповідала ведуча у спецпроекті The Ukrainians.

Я дізналася про цей метод сама, аналізуючи, як лікують онкологію у США та країнах ЄС. Замолоду я не вживала марихуани, але жодних упереджень щодо медичного канабісу в мене не було.

Весь цей час я лікувалася в Україні, і коли запитала своїх лікарів, що вони думають про цей метод, ті розвели руками: “Якщо діятимеш за інструкціями, ми геть не проти”.

Медичний канабіс мені привіз друг-американець зі США. На вигляд це як електронна цигарка з олійною капсулою всередині. Згодом я без проблем літала з цим футляром до Відня, де медичний канабіс також дозволений.

Ще й почувалася безпечно, адже ця цигарка має відповідний сертифікат, ліцензію та інструкцію. Як звичайний собі інгалятор. І, скажу відверто, часом він допомагав найкраще. Він має три рівні — залежно від стану можна регулювати концентрацію. І, на відміну від фентанілових пластирів або різновидів морфіну, що сповільнюють фізіологічні процеси, канабіс не має побічних ефектів.

Я би так само могла сидіти в українському парку, і люди сприймали би мій препарат за звичайну електронну цигарку. Але зазвичай думають, що куріння канабісу — то обов’язково самокрутка та димова завіса концентрованого запаху марихуани. Після того, як я розповіла про пережите публічно, мені в коментарях писали: «Нехай твої сини спробують, а потім побачимо, як ти їх від цього відучатимеш та чи візьмеш відповідальність за скоєне». Але я розповідаю своєму синові-другокласнику про медичний канабіс, і він уже все розуміє.

На мою думку, дозволити його вживання — найефективніший шлях.

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