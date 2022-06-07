Невыносимая боль, дрожь и стресс. Почему важно говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине

Когда речь идет о каннабисе, первое, о чем нечаянно думаешь, часто вызывает сомнения. Если не сталкиваешься с тяжелыми болезнями и другими жизненными испытаниями, то разобраться в вопросе легализации медицинского каннабиса, редко возникает идея.

Однако онкобольные, люди с заболеваниями Альцгеймера или Паркинсона, эпилептики и даже обычные военные, побывавшие в боях и имеющие печально известное ПТСР, определенным образом нуждаются не только в том, чтобы мы разобрались в этом вопросе, но и в том, чтобы чиновники узаконили использование медицинского каннабиса в Украине.

Долгое время шла дискуссионная борьба за такую возможность и вот – Кабмин поддержал законопроект О регулировании оборота растений рода конопли, который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

Сейчас также смотрят

Теперь за законопроект должна проголосовать еще Верховная Рада Украины. После этого он отправится на подписание к президенту Украины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пояснил, что определенные последствия влияния войны на состояние психического здоровья будут нуждаться в медикаментозном лечении, поэтому нет времени, чтобы медлить.

Уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.

Виктор Ляшко отмечает, что часто встречается отождествление лекарства на основе каннабиса и запрещенных веществ. Такие коммуникационные кампании нивелируют ценность его как лекарственного средства и дискредитируют саму идею его использования в медицинских целях.

На самом деле медицинский каннабис содержит канабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.

Что такое медицинский каннабис

Медицинский каннабис – это вещество, способное влиять на нервную систему человека и действует как обезболивающее, например, для онкобольных. Кроме того, медицинский каннабис легален во многих развитых странах.

Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов, судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств, а также отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.

Вот, посмотрите на видео результат использования медицинского каннабиса человека с заболивание Паркинсона.

Сейчас в Украине насчитывается около двух миллионов больных, которым медицинский каннабис может облегчить течение болезни.

Главная цель использования медицинского каннабиса – это облегчение боли и страданий тяжелобольным людям, в том числе онкобольным и пациентам с ВИЧ.

Вызывает ли медицинский каннабис зависимость

Медицинский каннабис, то есть препараты, которые имеют в своем составе каннабис, не считаются наркотиками.

Для их создания используют марихуану с содержанием каннабидиола, который является терапевтическим соединением, то есть получить состояние эйфории и галлюцинаций от него не выйдет. Таким образом и вызвать зависимость подобные лекарства не могут.

Кроме того, сам врач, определяющий диагноз больного, будет решать размер дозировки, выписывать рецепт и контролировать прием медицинского каннабиса.

Медицинский каннабис может уменьшать угрозу зависимости

Часто боль от болезни может быть невыносимой, поэтому врачи могут применять как обезболивающее для своих пациентов опиоиды, которые разрешены в Украине. Однако эти препараты вызывают зависимость.

Использование медицинского каннабиса может уменьшить потребность в использовании опиоидов на 60% и более, таким образом уменьшив их негативное влияние на тяжелобольных.

Почему принятие закона необходимо для больных

Украинская телеведущая Янина Соколова, боровшаяся с онкозаболеванием, давно поддерживает легализацию медицинского канабиса в Украине. Она делится своим опытом, создала проект Я.Нина и объясняет, что, например, эпилепсия, химиотерапия или тяжелые травмы создают невероятно адскую боль. Зато медицинский каннабис может минимизировать ее.

Я пережила онкозаболевание и могу сказать, что использование медицинского каннабиса для меня стало облегчением в болевых эффектах, которые я испытывала после химиотерапии.

— Медицинский каннабис — это общеизвестный метод обезболивания онкобольных после химиотерапии, когда организм находится в состоянии стресса и болевого эффекта. Когда суставы выкручивает так, что ты не можешь оставаться в покое. Кроме того, прибавляются тошнота, слабость, частичная потеря контроля над телом. Бывает, просыпаешься утром, а пальцев не чувствуешь – из-за интоксикации в определенных участках организма застывает кровь, – рассказывала ведущая в спецпроекте The Ukrainians.

Я узнала об этом методе сама, анализируя, как лечат онкологию в США и странах ЕС. В юности я не употребляла марихуаны, но никаких предубеждений по поводу медицинского каннабиса у меня не было.

Все это время я лечилась в Украине, и когда спросила своих врачей, что они думают об этом методе, те развели руками: “Если будешь действовать по инструкциям, мы совсем не против”.

Медицинский каннабис мне привез друг-американец из США. С виду это как электронная сигарета с масляной капсулой внутри. Впоследствии я без проблем летала с этим футляром в Вену, где медицинский каннабис также разрешен.

Еще и чувствовала себя безопасно, ведь сигарета имеет соответствующий сертификат, лицензию и инструкцию. Как обычный для себя ингалятор. И, скажу откровенно, иногда он помогал лучше. Он имеет три уровня – в зависимости от состояния можно регулировать концентрацию. И, в отличие от фентаниловых пластырей или разновидностей морфина, замедляющих физиологические процессы, каннабис не имеет побочных эффектов.

Я бы так же могла сидеть в украинском парке, и люди бы воспринимали мой препарат за обычную электронную сигарету. Но обычно думают, что курение каннабиса — это обязательно самокрутка и дымовая завеса концентрированного запаха марихуаны. После того как я рассказала о пережитом публично, мне в комментариях писали: “Пусть твои сыновья попробуют, а потом увидим, как ты их от этого отучишь и возьмешь ли ответственность за содеянное”. Но я рассказываю своему маленькому сыну о медицинском каннабисе, и он уже все понимает.

На мой взгляд, разрешить его употребление — самый эффективный путь.

Еще одна новость из мира медицины всколыхнула все инфопространство. Однако она оказалась совершенно не такой положительной, как эта. Читай, насколько правомерна инициатива запрета абортов и почему ее реализация невозможна.