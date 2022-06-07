Невыносимая боль, дрожь и стресс. Почему важно говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине

Когда речь идет о каннабисе, первое, о чем нечаянно думаешь, часто вызывает сомнения. Если не сталкиваешься с тяжелыми болезнями и другими жизненными испытаниями, то разобраться в вопросе легализации медицинского каннабиса, редко возникает идея.
Однако онкобольные, люди с заболеваниями Альцгеймера или Паркинсона, эпилептики и даже обычные военные, побывавшие в боях и имеющие печально известное ПТСР, определенным образом нуждаются не только в том, чтобы мы разобрались в этом вопросе, но и в том, чтобы чиновники узаконили использование медицинского каннабиса в Украине.
Долгое время шла дискуссионная борьба за такую возможность и вот – Кабмин поддержал законопроект О регулировании оборота растений рода конопли, который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.
Теперь за законопроект должна проголосовать еще Верховная Рада Украины. После этого он отправится на подписание к президенту Украины.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пояснил, что определенные последствия влияния войны на состояние психического здоровья будут нуждаться в медикаментозном лечении, поэтому нет времени, чтобы медлить.
Уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.
Уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства.
Виктор Ляшко отмечает, что часто встречается отождествление лекарства на основе каннабиса и запрещенных веществ. Такие коммуникационные кампании нивелируют ценность его как лекарственного средства и дискредитируют саму идею его использования в медицинских целях.
На самом деле медицинский каннабис содержит канабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.
На самом деле медицинский каннабис содержит канабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления.
Медицинский каннабис – это вещество, способное влиять на нервную систему человека и действует как обезболивающее, например, для онкобольных. Кроме того, медицинский каннабис легален во многих развитых странах.
Препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов, судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств, а также отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза.
Вот, посмотрите на видео результат использования медицинского каннабиса человека с заболивание Паркинсона.
Сейчас в Украине насчитывается около двух миллионов больных, которым медицинский каннабис может облегчить течение болезни.
Главная цель использования медицинского каннабиса – это облегчение боли и страданий тяжелобольным людям, в том числе онкобольным и пациентам с ВИЧ.
Медицинский каннабис, то есть препараты, которые имеют в своем составе каннабис, не считаются наркотиками.
Для их создания используют марихуану с содержанием каннабидиола, который является терапевтическим соединением, то есть получить состояние эйфории и галлюцинаций от него не выйдет. Таким образом и вызвать зависимость подобные лекарства не могут.
Кроме того, сам врач, определяющий диагноз больного, будет решать размер дозировки, выписывать рецепт и контролировать прием медицинского каннабиса.
Часто боль от болезни может быть невыносимой, поэтому врачи могут применять как обезболивающее для своих пациентов опиоиды, которые разрешены в Украине. Однако эти препараты вызывают зависимость.
Использование медицинского каннабиса может уменьшить потребность в использовании опиоидов на 60% и более, таким образом уменьшив их негативное влияние на тяжелобольных.
Украинская телеведущая Янина Соколова, боровшаяся с онкозаболеванием, давно поддерживает легализацию медицинского канабиса в Украине. Она делится своим опытом, создала проект Я.Нина и объясняет, что, например, эпилепсия, химиотерапия или тяжелые травмы создают невероятно адскую боль. Зато медицинский каннабис может минимизировать ее.
Я пережила онкозаболевание и могу сказать, что использование медицинского каннабиса для меня стало облегчением в болевых эффектах, которые я испытывала после химиотерапии.
Я пережила онкозаболевание и могу сказать, что использование медицинского каннабиса для меня стало облегчением в болевых эффектах, которые я испытывала после химиотерапии.
— Медицинский каннабис — это общеизвестный метод обезболивания онкобольных после химиотерапии, когда организм находится в состоянии стресса и болевого эффекта. Когда суставы выкручивает так, что ты не можешь оставаться в покое. Кроме того, прибавляются тошнота, слабость, частичная потеря контроля над телом. Бывает, просыпаешься утром, а пальцев не чувствуешь – из-за интоксикации в определенных участках организма застывает кровь, – рассказывала ведущая в спецпроекте The Ukrainians.
Я узнала об этом методе сама, анализируя, как лечат онкологию в США и странах ЕС. В юности я не употребляла марихуаны, но никаких предубеждений по поводу медицинского каннабиса у меня не было.
Все это время я лечилась в Украине, и когда спросила своих врачей, что они думают об этом методе, те развели руками: “Если будешь действовать по инструкциям, мы совсем не против”.
Все это время я лечилась в Украине, и когда спросила своих врачей, что они думают об этом методе, те развели руками: “Если будешь действовать по инструкциям, мы совсем не против”.
Медицинский каннабис мне привез друг-американец из США. С виду это как электронная сигарета с масляной капсулой внутри. Впоследствии я без проблем летала с этим футляром в Вену, где медицинский каннабис также разрешен.
Еще и чувствовала себя безопасно, ведь сигарета имеет соответствующий сертификат, лицензию и инструкцию. Как обычный для себя ингалятор. И, скажу откровенно, иногда он помогал лучше. Он имеет три уровня – в зависимости от состояния можно регулировать концентрацию. И, в отличие от фентаниловых пластырей или разновидностей морфина, замедляющих физиологические процессы, каннабис не имеет побочных эффектов.
Я бы так же могла сидеть в украинском парке, и люди бы воспринимали мой препарат за обычную электронную сигарету. Но обычно думают, что курение каннабиса — это обязательно самокрутка и дымовая завеса концентрированного запаха марихуаны. После того как я рассказала о пережитом публично, мне в комментариях писали: “Пусть твои сыновья попробуют, а потом увидим, как ты их от этого отучишь и возьмешь ли ответственность за содеянное”. Но я рассказываю своему маленькому сыну о медицинском каннабисе, и он уже все понимает.
На мой взгляд, разрешить его употребление — самый эффективный путь.
На мой взгляд, разрешить его употребление — самый эффективный путь.
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