Электронный рецепт на наркотические средства: как его получить и для чего вводят

Путь в Европу порой кажется не столь легким, как раньше могло показаться. Особенно в вопросах, в которых украинцам знания и привычки передавались чуть ли не на генетическом уровне от предыдущих двух поколений — вспомним о стоянии в очередях к врачу и покупке медикаментов “от гриппа что-нибудь, пожалуйста”.
Однако нынче украинцев ждет очередное нововведение: на смену бумажным бланкам на психотропные наркосодержащие вещества пришли электронные рецепты. Что это такое, как получить электронный рецепт и для чего его ввели?
Такой шаг обусловлен прежде всего интеграцией Украины в Европейский Союз. Вместе с тем нововведение влечет за собой ряд положительных изменений.
Это ни в коем случае не означает беспрепятственную продажу наркосодержащих лекарств — наоборот: подделать такой рецепт будет невозможно, в отличие от бумажного аналога.
Это ни в коем случае не означает беспрепятственную продажу наркосодержащих лекарств — наоборот: подделать такой рецепт будет невозможно, в отличие от бумажного аналога.
Речь идет о наркотических средствах, психотропных веществах, которые оказывают наркотическое действие и применяются только по медицинским показаниям.
Такие препараты используют для обезболивания симптомов у тяжелых больных. Перечень таких препаратов нормативно определен, а их оборот строго контролируется соответствующими государственными органами.
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Требования не являются новыми ни для медицинских работников, ни для тех, кто такие лекарства покупал. Но бумажный рецепт создавал бюрократические волокиты, еще и постоянно существовал риск подделки “розовой бумажки”.
Теперь же врач сможет вносить всю информацию о больном в единую электронную базу здравоохранения, там же давать рекомендации по лечению, рецептурные препараты и заверять все это своей электронной подписью.
Теперь же врач сможет вносить всю информацию о больном в единую электронную базу здравоохранения, там же давать рекомендации по лечению, рецептурные препараты и заверять все это своей электронной подписью.
Удалить или изменить такие данные практически невозможно. Таким образом, в Украине ожидается снижение количества фальсификаций при покупке наркосодержащих лекарств.
Основная цель такого нововведения — сделать лекарство более доступным для пациентов. Раньше рецептурные препараты были в ограниченном количестве, а рецепт был действителен только 10 дней с момента его выдачи.
С введением электронного рецепта пациент сможет получить рецепт на препарат дистанционно, не тратя времени на очередь к врачу.
На телефон пациента придет также СМС с номером рецепта и уникальным кодом погашения: назвав последний фармацевту, пациент погасит свой рецепт.
На телефон пациента придет также СМС с номером рецепта и уникальным кодом погашения: назвав последний фармацевту, пациент погасит свой рецепт.
Для этого пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Рецепты будет выдавать тот же врач, который занимался лечением больного раньше.
Зарегистрироваться в ЕСОЗ пациент может сам на приеме у любого врача или же закрепленный к нему врач внесет информацию о пациенте в единую базу.
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