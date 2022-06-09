Медицинский каннабис — это не о наркотиках! История пятилетней Софии, которой важна легализация лечебной конопли в Украине

Знакомься. Софии пять лет, и у нее тяжелая форма эпилепсии, которую она получила вследствие травмы головного мозга во время родов. Ее случай не поддается лечению противосудорожными препаратами, следовательно, облегчить ей жизнь может только медицинская конопля.

Мать девочки Виктория рассказала Вікнам историю семьи и почему легализация медицинского каннабиса в Украине важна.

Жажда жизни, несмотря на препятствия

Виктория рассказывает, что семья использовала всю линейку украинских и зарубежных противоэпилептических препаратов, когда Софии было всего два года. Ничего не помогало.

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Тогда родители узнали от тех, кто лечил своих детей в Европе, о медицинском каннабисе как альтернативе для контроля приступов.

Мы обращались к нашим врачам. К сожалению, три года назад очень немногие знали об эффективности медицинскоой марихуаны в лечении эпилепсии.

Некоторые говорили: “Да, мы слышали, но не имеем практики назначения, поэтому не можем рекомендовать дозировку”. Поэтому мы советовались с производителями препаратов и польскими врачами, — рассказывает Виктория.

София уже три года употребляет масло на основе медицинского каннабиса с разной концентрацией ТГК, и это положительно влияет на состояние ее здоровья. Но достать столь необходимые бутылочки с лекарством было непросто, потому что в Украине они запрещены.

Поэтому семье приходилось просить знакомых забирать масло из стран Европы и нелегально провозить его в багаже. Другим вариантом было заказать услугу доставки у специальных перевозчиков.

Магический эффект медицинского каннабиса

Мать девочки рассказывает, что для эффективного лечения важно подбирать правильную дозу CBD (каннабидиола, содержащегося в конопле). Употреблять медицинский каннабис нужно под наблюдением врача.

Трудно сказать, какую дозу принимает София за день, потому что это зависит от приступов. Систематическое лечение нам не давало эффекта, когда она принимала масло три раза в день. Сейчас дочка получает его на каждый приступ, — делится Виктория.

Через две – три минуты после употребления препарата приступ прекращается. Однако сама медицинская марихуана не может вылечить эпилепсию, поэтому через полчаса у Софии снова могут начаться судороги.

Так может быть пять – десять раз в день. Но передозировки CBD не бывает и она не вызывает зависимости. Поэтому прием медицинского каннабиса не вредит детям.

Без CBD София в очень тяжелом состоянии

В 2020 году, когда действовали жесткие карантинные ограничения, у семьи закончилось лечебное масло. Его невозможно было привезти в Украину. В течение двух месяцев София осталась без приема CBD.

В это время ребенку снова начали давать препараты экстренной помощи при эпилепсии, очень угнетающие центральную нервную систему. Поскольку у Софии тяжелая форма болезни, то ей нужны только сильные препараты.

София была очень вялая, у нее не было сконцентрированного взгляда. Она была, как овощ. У нее снизилась опора на ножки, она плохо ела. Общее состояние было очень угнетенное, — вспоминает мама.

Правда, приобрести медицинскую марихуану в Украине все же можно. Оказывается, у нас есть много несертифицированных производителей. Но Виктория дает своему ребенку только проверенные независимой лабораторией препараты, на упаковке которых указан биохимический состав.

Это был тяжелый опыт лечения без CBD, который в отличие от сильных противосудорожных препаратов позволяет девочке быть активной.

Война и эпилепсия

С началом полномасштабной войны в Украине семья поняла, что доставлять в Украину каннабис им больше никто не будет. Первая страна, о которой Виктория подумала для выезда, была Польша — там использование медицинского каннабиса разрешено.

В Польше можно пойти в аптеку или в специализированный магазин и купить необходимый препарат. Здесь есть представители фармкомпаний, с которыми мы контактировали, еще когда были в Украине. Они нам предоставили бесплатно определенное количество масла, — отмечает женщина.

В целом война и стресс негативно отразились на состоянии здоровья Софии. До войны она обходилась без зондового питания, но теперь ребенок никак не может снова начать нормально есть.

Переезд, адаптация к новой обстановке и изменение погоды увеличили количество судорог. Кроме того, девочка очень хорошо чувствует переживания родителей. Но сейчас семья, по крайней мере, не боится, что в любой момент закончатся спасательные капли.

Сейчас София ходит в детский сад в Польше. Там воспитатели без проблем помогают ей во время приступа и дают необходимые лекарства.

Семья хочет попасть на консультацию в польскую клинику, которая специализируется на подборе антисудорожной терапии на основе медицинской конопли. К сожалению, визит туда очень дорогостоящий.

Медицинский каннабис: изменится ли что-нибудь в Украине

Если бы медицинский каннабис был разрешен в Украине, София с рождения могла бы получать качественное лечение, а тысячам семей не пришлось бы выезжать за границу для терапии.

Недавно Кабинет Министров Украины поддержал законопроект О регулировании оборота растений рода конопли, который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

Мы очень надеемся, что в этом году законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине будет принят, ведь ему уже три года. И каждый раз возникают какие-то препятствия, — говорит Виктория.

Данная тема в Украине довольно долгое время оставалась табу, ведь из-за нехватки информации многие путают медицинскую и рекреационную марихуану.

Но вот немного статистики. В настоящее время медицинская конопля легализована в 44 странах мира. Это растение доказало свою эффективность в лечении более 50 нозологий.

Узаконивание применения каннабиса в медицинских целях даст сильный толчок науке для изучения этого растения и разработки новых препаратов, которые помогут миллионам людей во всем мире.

Посттравматическое стрессовое расстройство — это серьезная психологическая проблема, для лечения которой также могут использовать медицинский каннабис. Читай, что такое ПТСР и у кого он может возникнуть.

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