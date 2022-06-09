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Медицинский каннабис — это не о наркотиках! История пятилетней Софии, которой важна легализация лечебной конопли в Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 09 июня 2022, 12:10
Лікування медичним канабісом - історія 5-річної дівчинки Софійки

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Медицинский каннабис — это не о наркотиках! История пятилетней Софии, которой важна легализация лечебной конопли в Украине
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