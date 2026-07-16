Михаил Федоров уходит в отставку: что известно о причинах увольнения министра обороны

Верховная Рада в ближайшее время должна рассмотреть кадровые изменения в правительстве, среди которых — увольнение министра обороны Михаила Федорова. Сам чиновник уже подтвердил свою отставку, подвел итоги работы на посту и заявил, что продолжит работать в команде президента.

В то же время в политических кругах уже называют главного претендента на его место. По информации народных депутатов, новым главой Министерства обороны может стать нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

Почему уволили Федорова

После встречи фракции Слуга народа с президентом Владимиром Зеленским народные депутаты рассказали РБК Україна, что глава государства объяснил причины кадрового решения.

В то же время в Суспільном сообщили, что одной из главных причин стали разногласия между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к управлению армией и ведения войны.

Один из депутатов пересказал слова президента о том, что Федорова увольняют из-за непреодолимых противоречий с главнокомандующим Сырским.

Еще одной причиной, по словам источников, стало то, что Министерство обороны осуществляло отдельные закупки без полного соответствия запросам Генерального штаба.

— Президент сказал, что Федоров и министерство проводили закупки по собственному усмотрению, а не так, как этого запрашивали Генштаб и военные. Это, в частности, касалось закупки артиллерийских боеприпасов, — сообщил источник.

В то же время народный депутат Александр Федиенко подчеркнул, что на встрече не звучало обвинений в провале мобилизации или негативной оценки работы самого Федорова.

— Негатива в сторону Михаила не звучало. Президент сообщил, что Федоров остается в команде, — сказал Федиенко в эфире Суспільне Студія.

По словам депутата, среди причин кадровых изменений также обсуждались реформы оборонного ведомства и работа территориальных центров комплектования.

Читать по теме Новый Кабмин Украины: кто может возглавить правительство уже на этой неделе По предварительной информации, голосование за главу нового Кабмина может состояться в Верховной Раде уже во вторник, 14 июля.

Кто может возглавить Министерство обороны

По данным депутатов фракции Слуга народ, Владимир Зеленский предложит главе МВД Игорю Клименко перейти на должность министра обороны.

Федиенко отметил, что именно Клименко обладает достаточным управленческим и бюрократическим опытом для руководства оборонным ведомством.

Что сказал сам Федоров

Михаил Федоров подтвердил свою отставку, назвав работу министром обороны большой честью.

— Это была большая честь — служить украинскому народу на должности Министра обороны, — написал он.

В большом итоговом обращении Федоров перечислил ключевые результаты работы команды за последние месяцы.

Среди главных достижений он назвал масштабное наращивание производства и закупок беспилотников, запуск программы Логистический локдаун, развитие системы Линия дронов, реформирование оборонных закупок, подписание контракта на истребители Gripen, запуск грантовых программ для производителей вооружения, создание Defense AI Center A1, а также успешное испытание украинской баллистической ракеты.

Отдельно Федоров отметил, что за время его работы уровень перехвата вражеских дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет — с 47% до 87%.

В то же время он признал, что не все реформы удалось завершить.

По его словам, команда не успела полностью перестроить Министерство обороны в соответствии со стандартами НАТО, перевести все закупки на открытые тендеры и сформировать новую культуру ответственности за принятие решений.

Что писали о конфликте Федорова и Сырского

После отставки правительства издание The Economist сообщило, что между Михаилом Федоровым и частью военного руководства возникли серьезные разногласия относительно темпов реформирования армии.

По информации журналистов, наибольшее напряжение существовало между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Издание утверждало, что министр даже поднимал вопрос о кадровых изменениях в руководстве ВСУ, однако президент Украины не поддержал такую инициативу.

Сам Федоров еще в июне заявлял, что у него с Сырским нормальные, конструктивные отношения, хотя между ними и возникали рабочие дискуссии.

В Киеве и других городах прошли акции в поддержку Федорова

После информации об отставке министра обороны в Киеве прошла акция протеста. По данным hromadske, сотни людей собрались на площади Франко неподалеку от правительственного квартала.

Участники держали плакаты с надписями “Верните Федорова”, “Федоров > совок” и скандировали “Федоров — министр обороны”.

Инициатором акции стал ветеран Дмитрий Козятинский. По его словам, кадровое решение приняли именно во время реализации эффективных реформ, а смена руководителя Минобороны может затормозить модернизацию ведомства.

Подобные акции также прошли во Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Черновцах.

Когда Федоров возглавил Минобороны

Михаил Федоров стал министром обороны в январе 2026 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля.

Игорь Клименко, которого сейчас называют главным кандидатом на эту должность, возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2023 года. До этого он более трех лет был главой Национальной полиции Украины.

Напомним, недавно Зеленский отправил Василия Малюка в отставку с должности главы СБУ.

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