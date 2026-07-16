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Михаил Федоров уходит в отставку: что известно о причинах увольнения министра обороны

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2026, 12:00 4 мин.
Почему Федоров подал в отставку: главные причины увольнения из Минобороны
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