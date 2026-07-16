Атака на Украину 16 июля: в Киеве есть погибшие, в Харькове вспыхнул пожар

В ночь на 16 июля российские войска осуществили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, а также десятки ударных беспилотников. Больше всего от ударов пострадали Киев и Харьков.

В Киеве есть погибшие и раненые

В результате российской атаки в столице погибли два человека. Еще шесть получили ранения, среди них — 16-летний парень.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, под вражеским ударом оказались Дарницкий и Святошинский районы города.

В Дарницком районе возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных грузовых автомобилях. Спасатели ликвидировали возгорания. Именно здесь погибли два человека, еще двое получили травмы, среди них один ребенок.

В Святошинском районе после попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Известно о трех пострадавших. По состоянию на утро пожар локализовали.

— Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской агрессии. Информация о погибших и пострадавших уточняется, — сообщили в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что часть пострадавших госпитализировали.

— Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага. Пострадали 6 жителей столицы. В том числе 16-летний парень. Троих раненых медики госпитализировали, — сообщил Виталий Кличко.

Начальник Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказала о состоянии пострадавших.

— По состоянию на 07:30 в столице в результате вражеской атаки пострадали 6 человек, среди них 1 ребенок. 4 пострадавших госпитализированы. К сожалению, 2 человека погибли, — отметила она.

По ее словам, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

Самые тяжелые травмы получил 16-летний парень:

— 16-летний парень находится в тяжелом состоянии. Он получил травматическую ампутацию верхней конечности и открытый перелом голеностопного сустава, — сообщила Татьяна Мостепан.

Читать по теме Массированная атака на Киев 6 июля: 19 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения В столице продолжаются спасательные работы, десятки раненых и значительные разрушения.

Харьков также оказался под ударом

В Харькове российский ударный беспилотник попал на территорию частного домовладения в Немышлянском районе. В результате этого загорелась хозяйственная постройка.

В ГСЧС сообщили, что пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, повреждения получили здания на территории центрального парка и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы попадания на открытых территориях города и пригорода.

Воздушные силы сообщили о результатах отражения атаки

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 июля Россия выпустила по Украине:

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Х-22/32;

1 противорадиолокационную ракету Х-31П;

5 барражирующих боеприпасов типа Бандероль;

146 ударных беспилотников Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили три баллистические ракеты и 129 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксированы попадания пяти баллистических ракет, одной ракеты Х-31П и 16 ударных дронов на 15 локациях. Обломки сбитых воздушных целей упали еще в семи местах.

В Воздушных силах также отметили, что крылатые ракеты Х-22/32 не достигли своих целей.

Напомним, ночью 2 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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