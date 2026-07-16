Для тебя Война в Украине

Атака на Украину 16 июля: в Киеве есть погибшие, в Харькове вспыхнул пожар

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2026, 10:30 3 мин.
Последствия массированной атаки РФ: Киев и Харьков получили удары
Фото ДСНС/Telegram

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