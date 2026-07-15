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Голосеевский парк в Киеве: тропы старого леса, озёра, места силы, пещеры и монастыри

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июля 2026, 15:00 3 мин.
голосеевский парк

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