Голосеевский парк в Киеве: тропы старого леса, озёра, места силы, пещеры и монастыри

Ищешь место в столице, где можно одновременно побродить по дикому лесу, увидеть древние пещеры, покормить белок и найти драйвовое место для активного отдыха?

Добро пожаловать в Национальный природный парк Голосеевский — единственный в Украине и один из немногих в мире заповедников, полностью расположенных в пределах огромного мегаполиса.

Мы подготовили для тебя содержательный гид по этому удивительному месту площадью почти одиннадцать тысяч гектаров!

Голосеевский парк: адрес, карта и как добраться

Основная часть парка находится в правобережном Голосеевском районе.

Проще всего — доехать до станции Голосеевская, от выхода из метро до центральных ворот — всего 5 минут пешком. Также удобно заходить со стороны станции метро Выставочный центр (ВДНХ).

Также сюда ходят автобусы № 38, 220, 52, троллейбус № 12 и маршрутки № 212 и 416.

Зайти можно и со стороны корпусов НУБиП или прямо с улицы Китаевской.

Голосеевский парк имени Максима Рыльского: история

Голосеевский лес впервые упоминается ещё в XVI веке. Своё название он якобы получил после того, как митрополит Пётр Могила основал здесь скит и буквально посеял на голом месте красивый сад.

Во время Второй мировой войны здесь проходила линия обороны Киева. До сих пор в чаще леса можно увидеть настоящие железобетонные ДОТы Киевского укрепрайона (КиУР), которые держали оборону в 1941 году.

Голосеевский парк: что посмотреть

Парк — это уникальный комплекс, в котором множество исторических и природных памятников. Обязательно посмотри эти места:

Китаев, или Киевский Афон — уникальное городище IX–XIII веков. Историки говорят, что именно это и есть летописный город Пересечень. Здесь также расположен Китаевский монастырь, где среди вековых деревьев скрываются таинственные пещеры. Именно здесь под видом монаха Досифея жила женщина-отшельница, чью тайну раскрыли только после её смерти.

Голосеевская пустынь — Свято-Покровский монастырь XVII века, куда съезжаются тысячи паломников к могиле праведной монахини Алипии.

— Свято-Покровский монастырь XVII века, куда съезжаются тысячи паломников к могиле праведной монахини Алипии. Ореховатский каскад прудов — цепочка из пяти живописных озёр. Здесь растёт редкий водяной орех, занесённый в Красную книгу, плавают утки и лебеди.

— цепочка из пяти живописных озёр. Здесь растёт редкий водяной орех, занесённый в Красную книгу, плавают утки и лебеди. Архитектурные сооружения. В глубине леса ищите Главную астрономическую обсерваторию НАН Украины, которая работает с 1944 года. А рядом — корпуса НУБиП (Национального университета биоресурсов и природопользования Украины) в стиле украинского необарокко. На границе с парком расположены всем известные ВДНХ и музей под открытым небом в Пирогове.

Голосеевский парк: какие есть развлечения и активности

Если просто гулять по парку тебе недостаточно, вот идеи для досуга:

Верёвочные парки: за драйвом отправляйся в Sky Park или Активную страну — там есть крутые трассы на деревьях и троллеи над озёрами.

Лодки и катамараны: на озёрах работает прокат.

на озёрах работает прокат. Эко-тропы: по парку проложены маркированные маршруты, можешь выбрать подъём на Голосеевскую горку — отлично бодрит.

Источник главного фото: Kyiv.info.

А ещё поинтересуйся другим киевским парком — Наталка на Оболони, почитай об истории развития одного из самых современных объектов ландшафтного искусства.

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