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Медичний канабіс — це не про наркотики! Історія п’ятирічної Софійки, якій важлива легалізація лікувальної коноплі в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Червня 2022, 12:10
Лікування медичним канабісом - історія 5-річної дівчинки Софійки

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