Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов

Многие пожилые люди не могут справиться с уходом за собой из-за состояния здоровья.

В таких случаях родные или знакомые, желающие помочь пенсионеру(-ке), устанавливают над ним или ней опеку, или попечительство. Следует отметить, что эти термины имеют совершенно разное значение.

Опекунство назначают тогда, когда человек полностью недееспособен. А попечительство — когда дееспособность пенсионера(-ки) ограничена. Как оформить попечительство над матерью в Украине — читай в материале.

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Как оформить попечительство над матерью: пошаговый план действий

Сначала тебе нужно написать заявление об ограничении дееспособности матери. Его необходимо внести в ближайший суд. Если мать лечится в наркологии или психиатрии, нужно отнести заявление в суд, который будет именно в той местности. Юристы рекомендуют до того, как писать заявление, пойти с заявлением и паспортом в органы опеки и попечительства (именно они будут активно участвовать в деле, выносить заключение). Важно, что заявление может подавать не только сын или дочь, но и близкие родственники. Однако лицо, которое будет опекуном, не должно иметь серьезных заболеваний (например, туберкулез, инфекции), наркотической или алкогольной зависимости, судимости и т.д. В заявлении следует прописать болезни матери. Это может быть стойкое расстройство психики или др. Также следует написать в заявлении, чтобы матери предоставили ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы, указать больницу, где ее проведут. Важно, что за суд платит государство (т.е. не нужно платить каких-либо сборов). Если все документы верны, суд назначает экспертизу. После того как экспертиза подтвердит диагноз, матери установят опекуна. Важно, что эта процедура нелегкая, поэтому суд может длиться до двух лет.

После того как суд вынесет решение о том, что мать недееспособна, тебе нужно обратиться в органы опеки со следующими документами:

соответствующим заявлением;

копией и оригиналом паспорта;

медицинской справкой;

автобиографией;

свидетельством о браке (если есть);

справкой о доходах;

справкой о том, что у тебя нет судимости;

документами о наличии квартиры или дома;

согласием семьи на совместное проживание.

Важно, что после этого органы опеки могут прийти к тебе домой с проверкой. Они должны убедиться в том, что матери будут подходить условия жизни.

После того как тебя назначат опекуном, ты должен(-на) выполнять определенные обязанности. Кроме еды и одежды, должен(-на) распоряжаться средствами матери и заботиться об ее эмоциональном состоянии. Все это ты будешь делать бесплатно, однако можешь подать документы на то, чтобы выделили льготы.

Как получить материальную помощь за опекунство матери

Сначала ты должен(-на) подать заявление районной государственной администрации и приложить к ней следующие документы:

паспорт матери;

копию документа о регистрации в ГРФЛ;

справку к акту осмотра медицинской экспертной комиссии (если есть инвалидность);

копию решения суда об ограничении гражданской дееспособности;

копию решения суда о назначении опекуна;

копию твоего паспорта.

Опекунство над матерью и мобилизация 2023

По закону, согласно статье 23 О мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву не подлежат службе военнообязанные, у которых есть не только жена (или муж) с инвалидностью, но и мать.

Однако в соответствии со статьей 23, мать должна быть лицом с инвалидностью первой или второй группы (третья не подходит).

Для того чтобы доказать факт наличия у матери инвалидности и твое освобождение от призыва, нужно подать в военкомат следующие документы:

свидетельство о рождении (в нем указано, что именно эта женщина является твоей матерью);

два паспорта (твой и мамин);

карточку налогоплательщика;

справку по МСЭК;

удостоверение об инвалидности матери.

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